Колеги, друзі та українські виконавці з болем висловилися про смерть Ігоря Поклада, пише Show 24. Вони публікують спільні фото, діляться спогадами та наголошують – його пісні увійшли в історію.

До слова Все життя присвятив українській музиці, – Зеленський відреагував на смерть Ігоря Поклада

Павло Зібров

Співак показав спільне фото з Ігорем Покладом і висловив співчуття його рідним і близьким.

Важко повірити… величезна втрата… Світла пам'ять Ігорю Покладу – людині-легенді, яка створила музичний код цілої епохи. Його пісні – це частина нашої історії, нашого серця, нашої душі. Вони житимуть вічно,

– написав Павло Зібров.

Юрій Рибчинський

Поет-пісняр зізнався, що Ігор Поклад був його близьким і давнім другом.

"Але допоки житимуть його пісні, він завжди залишатиметься серед живих. Допоки звучатимуть його мелодії, він буде з нами й серед нас. А його творчий дух – десь за обрієм разом з ангелами небесними", – зауважив Юрій Рибчинський.

Ольга Сумська

Акторка висловила співчуття дружині композитора та підкреслила, що кожна його мелодія звучатиме вічно.

Крається серце від сумної звістки. Кожна мелодія геніального Маестро буде звучати в наших серцях вічно… Мелодії всесвіту, щастя, смутку, розпачу, болю, величі, любові, мелодії України,

– написала Ольга Сумська.

Оля Цибульська

Співачка підкреслила, що музика Ігоря Поклада – це обличчя всієї України. А також зауважила, що часто українці згадують про легендарних митців лише тоді, коли вони відходять у вічність. Тому важливо пам'ятати про класиків сучасності й дякувати їм ще за життя.

"Він поклав музику на наші душі. І вона там залишилась. Це не просто хіти. Це пісні, з яких складаються весілля, поховання, спогади, і ті моменти, коли щось у грудях щемить – і не знаєш, як сказати. Дякую, маестро Поклад. Ваша музика залишилась. А ми маємо з неї вирости – у щось більше, ніж просто "спогад", – зазначила Цибульська.

EL Кравчук

Виконавець написав, що смерть Ігоря Поклада – велика втрата.

Я вдячний за можливість мати пісню "Наречена" на музику Поклада у власному репертуарі. Ви були чудовою людиною, справжнім музичним генієм. Завжди пам'ятатиму вас і цінувати спільні моменти,

– написав співак.

Руслана

Співачка пригадала, як їздила на зустріч до Ігоря Поклада та Юрія Рибчинського, щоб попросити дозволу виконати пісню "Дикі гуси".

"Я досі вдячна за той щирий прийом і за підтримку на самому початку мого творчого шляху. Сьогодні Ігор Дмитрович відлетів назавжди, та його музика житиме вічно. Його твори, його крила нестимуть нас над вільною і сильною Україною, і не дадуть впасти у найважчі часи", – зазначила Руслана.

Які ще зірки вшанували пам'ять Ігоря Поклада / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, прощання з легендарним композитором відбудеться у п'ятницю, 11 липня. Церемонія пройде в Національній філармонії України.