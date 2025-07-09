Владимир Зеленский выразил соболезнования семье выдающегося художника. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал президента.

Важно Пережил оккупацию россиян и награжден званием Героя Украины: что известно об Игоре Поклада

Национальная легенда, наш Герой Украины, наш Игорь Поклад. Он тот, чьи песни слышали миллионы людей, и для украинцев разных поколений светлые моменты жизни часто связаны с его творчеством. Всю свою жизнь Игорь Поклад посвятил украинской музыке – песням, музыкальным спектаклям, произведениям к украинским фильмам,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Игорь Поклад родился в период Второй мировой войны. Но пережил "возвращение зла" еще и в 2022 году. Его композиции навсегда останутся в истории украинской музыки.

"Сегодня Игорь Поклад ушел из жизни. Но его "Дикие гуси", "Волшебная скрипка" и "Любимая" навсегда останутся с нами. Как и память о выдающемся композиторе и украинце", – добавил президент Зеленский.



Игорь Поклад / Фото из телеграмма Владимира Зеленского

Умер Игорь Поклад

Утром 9 июля жена Игоря Поклада сообщила, что выдающегося художника и композитора не стало.

Игорь Поклад – композитор, опермейстер, Герой Украины и Национальная легенда Украины. Лауреат Шевченковской премии и народный артист Украины. Он создал более 150 песен, музыку к фильмам, произведений для хора и симфонического и камерного оркестров. Наиболее известные его композиции – "Дикие гуси", "Волшебная скрипка", "Любимая" и многие другие.

В 2022 году Игорь Поклад пережил российскую оккупацию Ворзеля. Ему и семье приходилось жить в подвале. 11 марта композитора, его жену и маму женщины спасли.