Принц Гаррі з'явився на Іграх нескорених-2025 з шевроном бригади Національної гвардії України

Зараз у Канаді проходять Ігри нескорених – міжнародні спортивні змагання, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. На них перебувають й принц Гаррі та його дружина Меган Маркл.

Цікаво, що в один із днів герцога Сассекського помітили з шевроном бригади "Рубіж" Національної гвардії України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал НГУ.

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У вівторок, 11 лютого, принц Гаррі спостерігав за гірськолижним спортом, біатлонними та лижними перегонами, сноубордингом і скелетоном. Також він поспілкувався з учасниками Ігор нескорених-2025. Саме тоді на куртці молодшого сина британського короля помітили шеврон бригади "Рубіж" НГУ.

Для довідки! Принц Гаррі є засновником Ігор нескорених. Перші спортивні змагання відбулися у 2014 році в Лондоні. Україна вперше взяла участь у них у 2017 році, тоді захід приймало місто Торонто.

Варто зазначити, що 10 лютого принц Гаррі та Меган Маркл на Іграх нескорених зустрілися з українською збірною. Подружжя робило спільні фото з колишніми полоненими. На світлинах також можна було побачити український прапор та заклики – Free Azov та Free Azovstal Defenders.

Коротко про Ігри нескорених-2025