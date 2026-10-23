Половину життя зі мною: Ілона Гвоздьова показала почуття до чоловіка у його 35-річчя

Ілона Гвоздьова привітала чоловіка Івана Хом'ячука з 35-річчям і поділилася їхніми спільними світлинами. Хореографка розповіла, що вони разом уже 17 років, та подякувала коханому за турботу про неї й дітей.

З нагоди свята танцівниця опублікувала в Instagram фотографії, на яких обіймається з чоловіком. У привітанні вона звернула увагу на особливий для них обох збіг: майже половину свого життя Іван провів поруч із нею.

Вітаю тебе, мій любий, з новим роком! Сьогодні тобі 35 років і знаєш, що сьогодні викликало посмішку в мене – що вже 17 років зі своїх 35 ми разом,

– написала Гвоздьова.

Хореографка зазначила, що тепер чоловік піклується не лише про неї, а й про їхніх дітей. Вона побажала йому сил, натхнення та віри в себе, щоб навіть у складні часи знаходити можливості для здійснення власних бажань.

Тобто половину свого життя ти присвятив мені і продовжуєш тепер піклуватися не тільки про мене, а й про наших дітей. Я бажаю тобі сил, віри, мотивації і натхнення рухатись далі попри важкі часи і все одно втілювати свої бажання та не втрачати сенс свого життя,

– звернулася до чоловіка танцівниця.

Окремо Ілона побажала імениннику міцного здоров'я. Вона запевнила, що родина буде поруч і підтримуватиме його починання.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / фото з інстаграму ilonagvozdeva

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук виховують двох дітей. Сімейними моментами хореографка ділиться у своїх соцмережах.

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