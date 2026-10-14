Танцівниця сильно перелякалася й навіть назвала 13 жовтня своїм другим днем народження. Подробицями пережитого вона поділилася в інстаграм-сторіс.

Як пояснила Ілона, вона опинилася на ділянці дороги, де українські військові відбивали атаку російських безпілотників.

Сьогодні по праву можу сказати, що це мій другий день народження. Дорогою до роботи я потрапила під шалений обстріл. На нашій місцевості збивали "Шахед”, і він летів настільки низько, і взагалі все, чим його збивали, було настільки близько – просто над лобовим склом моєї автівки,

– поділилася зірка.

Спочатку за кермом хореографка змогла опанувати себе і не розгубитися на перехресті. Проте після зупинки авто її тіло почало сильно тремтіти й перестало слухатися.

Я відчула шалену гостру реакцію на стрес. Подзвонила чоловіку, який допоміг мені стабілізуватися – просто відволікаючи іншими розмовами,

– розповіла вона.

Ілона Гвоздьова потрапила під обстріл / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом Ілона поїхала до танцювальної студії. Там їй допомогли відволіктися від пережитого фізичні вправи, дихальні практики та розмови з дівчатами. За словами хореографки, це допомогло їй заспокоїтися.



Ілона Гвоздьова потрапила під обстріл / Скриншот з інстаграм-сторіс

У ці ж дні жахливі наслідки ворожих атак відчули на собі й інші знаменитості. Зокрема, акторка Ксенія Мішина та блогерка Катерина Репяхова розповіли про приліт поблизу їхніх домівок у столиці.