В інстаграмі Ілона опублікувала добірку фотографій, на яких позує разом із чоловіком та їхніми дітьми – донькою Валерією і сином Домініком. Також хореографка поділилася кадрами з їхнього повсякденного життя та пригадала день вінчання.

За словами Гвоздьової, загалом вони разом уже 17 років, 12 із яких офіційно перебувають у шлюбі.

Хочу, щоб ти знав: я твоя, я з тобою і за тебе. Життя непередбачуване і часом турбулентне, але ти завжди знаходиш можливість мене дивувати, кохати й бути надійним тилом. Я не хочу гучних слів, бо щастя любить тишу. Та я знаю одне: щоб у світі не трапилося, ми є один в одного,

– написала хореографка.

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Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук ледь не розлучилися

Зараз подружжя продовжує бути разом, хоча їхні стосунки переживали непростий період. Торік Ілона Гвоздьова подавала документи на розлучення з чоловіком.

Зрештою пара вирішила не розлучатися та зберегти сім'ю.

Цього року подружжя вирушило у спільну закордонну відпустку – вперше за п'ять років вони поїхали відпочивати разом за кордон.