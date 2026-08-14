В інстаграмі Ілона опублікувала добірку фотографій, на яких позує разом із чоловіком та їхніми дітьми – донькою Валерією і сином Домініком. Також хореографка поділилася кадрами з їхнього повсякденного життя та пригадала день вінчання.
За словами Гвоздьової, загалом вони разом уже 17 років, 12 із яких офіційно перебувають у шлюбі.
Хочу, щоб ти знав: я твоя, я з тобою і за тебе. Життя непередбачуване і часом турбулентне, але ти завжди знаходиш можливість мене дивувати, кохати й бути надійним тилом. Я не хочу гучних слів, бо щастя любить тишу. Та я знаю одне: щоб у світі не трапилося, ми є один в одного,
– написала хореографка.
Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук ледь не розлучилися
Зараз подружжя продовжує бути разом, хоча їхні стосунки переживали непростий період. Торік Ілона Гвоздьова подавала документи на розлучення з чоловіком.
Зрештою пара вирішила не розлучатися та зберегти сім'ю.
Цього року подружжя вирушило у спільну закордонну відпустку – вперше за п'ять років вони поїхали відпочивати разом за кордон.