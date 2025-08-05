У березні цього року стало відомо, що танцівниця Ілона Гвоздьова подала заяву на розлучення в одному з київських судів. Проте згодом її представник попросив залишити позов без розгляду.

Тепер зірка вирішила відверто розповісти, що насправді відбувається в її стосунках із чоловіком Іваном Хомячуком. Повідомляє Show 24 з посиланням на ЖВЛ.

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За словами Ілони, офіційно вони не розлучилися, однак переживають непростий період у шлюбі.

У нас був дуже важкий період, як і в багатьох сім'ях. На сьогодні можу сказати, що ми його проживаємо, переживаємо разом. Далі буде видно,

– зазначила танцівниця.

За словами Ілони, у стосунках було чимало труднощів, а війна й постійний стрес зробили все ще складнішим.

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Що відомо про стосунки Ілони Гвоздьової з чоловіком?

Майбутня пара познайомилася у Києві на станції метро. Ілона та Іван почали зустрічатися у 2009 році, а через п'ять років, у 2014-му, одружилася.

Подружжя виховує двох дітей – доньку Валерію та сина Домініка. У 2022 році вони обвінчалися в церкві, а вже у серпні 2024 року відзначили 10-ту річницю шлюбу.

Нагадаємо, що днями Наталка Денисенко підтвердила розлучення з чоловіком.