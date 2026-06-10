Show24 Українські зірки Імена Потапа і Насті Каменських прибрали з "Алеї зірок" у Києві: репер з іронією відреагував
10 червня, 12:30
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Імена Потапа і Насті Каменських прибрали з "Алеї зірок" у Києві: репер з іронією відреагував

Марія Касій

Біля торгового центру "Гулівер" у Києві є "Алея зірок", де вказано імена чимало українських музикантів та гуртів. Раніше там були зірки Потапа й Насті Каменських.

Нещодавно виявили, що зірки артистів демонтували. Про це розповіли у виданні ТаблоID

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На Алеї зірок більше не видно іменних зірок Олексія Потапенка й Насті Каменських. Від них залишився лиш слід у вигляді западини на плитці. 


Зірок Потапа й Насті Каменських немає на "Алеї слави" / Фото ТаблоID

Зазначимо, що Потап отримав свою зірку 13 листопада 2013 року. Тоді виповнилось 20 років від початку його кар'єри на українській сцені. 

Натомість зірку Насті Каменських відкрили у 2020 році. Її табличка була розташована поряд з табличкою Потапа. 


Раніше їхні іменні зірки були поряд / Фото з сайту "Гулліверу"

Як відреагував Потап? 

Репер прокоментував новину на своїй сторінці в тредсі. Він виклав допис російською мовою, де зіронізував щодо своєї іменної зірки. 

А я тільки почав звикати, що по мені ходять люди, 
– написав Потап. 

Також він запропонував користувачам вирішити, яким артистам можна поставити зірки замість нього й Каменських. І запропонував Кажанну, Шугара, Анну Трінчер та Brukylets. 

Нагадаємо, нещодавно Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення. А вже через кілька тижнів російською мовою повідомили про повернення на сцену їхнього дуету.

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