Незадоволена своїм виступом, – з Керрі Андервуд стався прикрий інцидент на інавгурації Трампа

У понеділок, 20 січня, відбулася інавгурація Дональда Трампа, де виступила відома кантрі-співачка Керрі Андервуд. Однак вона не змогла повноцінно заспівати пісню America the Beautiful через технічні причини.

Попри це, артистка таки виконала композицію а капела. Про це пише 24 Канал з посилання на Variety.

Дивіться також Що відомо про Кай Трамп – першу внучку чинного президента США

Керрі Андервуд увійшла до зали з хором Збройних сил США після того, як Дональд Трамп виголосив свою інавгураційну промову. Почала грати пісня America the Beautiful, але звук раптово обірвався. Далі була довга незручна пауза, а потім один із чиновників Білого дому попросив виконавицю заспівати а капела.

Ви знаєте слова, допоможіть мені тут,

– сказала Андервуд перед виступом а капела.

Керрі Андервуд – America the Beautiful: дивіться відео онлайн

Інсайдер розповів виданню Daily Mail, що Керрі Андервуд була розлючена після виступу на інавгурації Трампа. У співачки залишилось відчуття, що вона не отримала такого рівня поваги, як Бейонсе та Леді Гага. Жінці не сподобалося, що їй не дали "навіть сцени чи майданчика", як попереднім артистам.

Керрі була незадоволена своїм виступом на заході, насамперед через обмежений простір, який їй надали, через що вона відчувала себе тісно та незручно,

– поділився інсайдер.

Видання Variety передає, що Керрі Андервуд зіткнулися з критикою після того, як оголосила, що буде виступати на інавгурації Дональда Трампа. Однак співачку несподівано підтримала акторка Вупі Голдберг, яка багато років критикувала республіканця. Вона заявила, що виконавиця має таке право.

"Я люблю нашу країну, і для мене велика честь, що мене попросили заспівати на інавгурації та бути маленькою частиною цієї історичної події. Мені приємно відповісти на заклик у той час, коли ми всі повинні об'єднатися в дусі єдності та дивитися майбутнє", – заявила Керрі Андервуд.