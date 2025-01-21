Несмотря на это, артистка таки исполнила композицию а капелла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.

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Керри Андервуд вошла в зал с хором Вооруженных сил США после того, как Дональд Трамп произнес свою инаугурационную речь. Начала играть песня America the Beautiful, но звук внезапно оборвался. Далее была долгая неловкая пауза, а потом один из чиновников Белого дома попросил исполнительницу спеть а капелла.

Вы знаете слова, помогите мне здесь,

– сказала Андервуд перед выступлением а капелла.

Керри Андервуд – America the Beautiful: смотрите видео онлайн

Инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что Кэрри Андервуд была разъярена после выступления на инаугурации Трампа. У певицы осталось ощущение, что она не получила такого уровня уважения, как Бейонсе и Леди Гага. Женщине не понравилось, что ей не дали "даже сцены или площадки", как предыдущим артистам.

Керри была недовольна своим выступлением на мероприятии, прежде всего из-за ограниченного пространства, которое ей предоставили, из-за чего она чувствовала себя тесно и неудобно,

– поделился инсайдер.

Издание Variety передает, что Керри Андервуд столкнулись с критикой после того, как объявила, что будет выступать на инаугурации Дональда Трампа. Однако певицу неожиданно поддержала актриса Вупи Голдберг, которая много лет критиковала республиканца. Она заявила, что исполнительница имеет такое право.

"Я люблю нашу страну, и для меня большая честь, что меня попросили спеть на инаугурации и быть маленькой частью этого исторического события. Мне приятно ответить на призыв в то время, когда мы все должны объединиться в духе единства и смотреть в будущее", – заявила Керри Андервуд.