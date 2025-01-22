Як "Міс Україна-2001" Олександра Ніколаєнко опинилась за 3 метри від Трампа на інавгурації

Днями, 20 січня 2025 року, відбулась урочиста інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Очевидно, що на таку важливу подію запросили чимало політиків, бізнесменів і знаменитостей.

У списку запрошених гостей опинилась Олександра Ніколаєнко – українська топмодель, "Міс Україна-2001" та засновниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт". Однак у цій історії найцікавіше те, що жінка була від новообраного президента США на відстані у кілька метрів, повідомляє Show24.

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Зазначимо, що на інавгурацію Олександру запросили разом із її чоловіком – 89-річним американським мільярдером Філом Раффіном. Поява моделі викликала бурхливе обговорення у ЗМІ не тільки через рідкісні публічні виходи, а й через те, що вона опинилась у перших рядах біля Трампа.

Олександра Ніколаєнко була за три метри від Трампа на інавгурації / Фото видання Telegraf

А пояснення цій історії доволі просте. Коли Ніколаєнко займалась модельною кар'єрою, їй вдалось познайомитись з Дональдом Трампом. За чутками, саме 47-й президент США познайомив Олександру з американським бізнесменом Філом Раффіним. У 2008 році пара відіграла весілля у маєтку Трампа Мар-а-Лаго, що в місті Палм-Біч, штат Флорида. Ба більше, різні джерела пишуть, що бізнесмен був свідком на церемонії.

Крім того, колись Раффін запропонував Дональду побудувати готель Trump International Hotel, від якого тепер має 50% прибутку. Плюс, чоловік Ніколаєнко активно підтримував Трампа під час двох виборчих кампаній і також пожертвував чималу суму грошей.

Олександра Ніколаєнко з чоловіком на інавгурації Трампа / Фото Getty images

Також ЗМІ стало відомо, що Ніколаєнко добре товаришує з першою леді США – Меланією Трамп. Усі ці чинники свідчать про те, що колишня модель входить до близького оточення новообраного президента Штатів, тому очевидно, що на інавгурації її місце біля Трампа було невипадковим.

Якщо хочете детальніше дізнатись про життя "Міс Україна-2001", то рекомендуємо прочитати матеріал, присвячений біографії Олександри Ніколаєнко.