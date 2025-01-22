В списке приглашенных гостей оказалась Александра Николаенко – украинская топ-модель, "Мисс Украина-2001" и основательница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная". Однако в этой истории самое интересное то, что женщина была от новоизбранного президента США на расстоянии в несколько метров, сообщает Show24.

К теме Таинственный образ Мелании Трамп в день инаугурации: что первая леди хотела донести своей шляпой

Отметим, что на инаугурацию Александру пригласили вместе с ее мужем – 89-летним американским миллиардером Филом Раффином. Появление модели вызвало бурное обсуждение в СМИ не только из-за редких публичных выходов, но и из-за того, что она оказалась в первых рядах возле Трампа.

Александра Николаенко была в трех метрах от Трампа на инаугурации / Фото издания Telegraf

А объяснение этой истории довольно простое. Когда Николаенко занималась модельной карьерой, ей удалось познакомиться с Дональдом Трампом. По слухам, именно 47-й президент США познакомил Александру с американским бизнесменом Филом Раффиным. В 2008 году пара сыграла свадьбу в имении Трампа Мар-а-Лаго, что в городе Палм-Бич, штат Флорида. Более того, разные источники пишут, что бизнесмен был свидетелем на церемонии.

Кроме того, когда-то Раффин предложил Дональду построить отель Trump International Hotel, от которого теперь имеет 50% прибыли. Плюс, муж Николаенко активно поддерживал Трампа во время двух избирательных кампаний и также пожертвовал немалую сумму денег.

Александра Николаенко с мужем на инаугурации Трампа / Фото Getty images

Также СМИ стало известно, что Николаенко хорошо дружит с первой леди США – Меланией Трамп. Все эти факторы свидетельствуют о том, что бывшая модель входит в близкое окружение новоизбранного президента Штатов, поэтому очевидно, что на инаугурации ее место возле Трампа было неслучайным.

Если хотите подробнее узнать о жизни "Мисс Украина-2001", то рекомендуем прочитать материал, посвященный биографии Александры Николаенко.