Появление украинки на инаугурации Трампа привлекло немалое внимание СМИ и вызвало бурное обсуждение в сети, ведь она редко осуществляет публичные выходы и придерживается приватности. Что известно об Александре Николаенко, чей муж – близкий друг и деловой партнер 47-го президента США, расскажет 24 Канал.

Кстати "Мисс Украина-2001" Николаенко засветилась на инаугурации Трампа с мужем-миллиардером

Ранняя жизнь и модельная карьера

Александра Николаенко родилась в столице Венгрии – Будапеште, ее отец – военнослужащий, а мать – экономист. Она училась на факультете гражданского права и предпринимательства в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и на инженерно-экономическом факультете в академии пищевых технологий.

Девушка пришла в модельный бизнес в совсем юном возрасте – в 15 лет. Уже через год она завоевала свой первый титул – "Мисс Одесса", а "Мисс Украина-2001" она стала в 18 лет. Кстати, Александра представляла Украину на конкурсе "Мисс Мир-2001" и даже стала одной из десяти финалисток.

"Мисс Вселенная" и скандал с Медведчуком

Николаенко участвовала во многих американских конкурсах красоты, на одном из которых познакомилась с Дональдом Трампом. Стоит отметить, что он с 1996 до 2015 года был совладельцем "Мисс Вселенная", Александра представляла Украину на конкурсе в 2004 году – ходили слухи, что ее "продвинул" Виктор Медведчук.

Я была в шоке, когда узнала об этом. Как можно говорить такие вещи, которые абсолютно ничем не подкреплены? Ко мне могут по-разному относиться... По политическим мотивам... Но, думаю, когда Виктор Владимирович узнал, что ему приписывают, он просто покрутил пальцем у виска. Его пресс-служба уже заявила, что Медведчук имеет такое же отношение к поездке Николаенко в Эквадор, как и к назначению Кондолизы Райс (66-я Государственный секретарь США – 24 Канал),

– прокомментировала Александра Николаенко.

Александра Николаенко в Эквадоре, 2004 год / Фото Getty Images

Брак с Филом Раффиным

Говорят, что именно Дональд Трамп познакомил Александру Николаенко с американским бизнесменом Филом Раффиным, который владеет отелем, казино и рядом других предприятий. Миллиардер несколько раз делал предложение украинской модели, в конце концов они сыграли свадьбу в 2008 году. Церемония состоялась в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго, что в городе Палм-Бич, штат Флорида, сообщалось, что он даже был свидетелем.

По информации СМИ, на свадьбе, которая происходила в американско-украинских традициях, были только самые близкие люди пары. Сначала Александра Николаенко и Фил Раффин расписались, а потом прошел торжественный ужин. Впоследствии в этом браке родилось двое детей: сын Ричард и дочь Малена.

Сейчас Александра Николаенко не ведет публичный образ жизни, в социальных сетях ее также не найти. Не высказывалась женщина и относительно войны, которую Россия начала против Украины. Однако известно, что украинская модель хорошо дружит с нынешней первой леди США Меланией Трамп.