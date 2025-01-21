Поява українки на інавгурації Трампа привернула чималу увагу ЗМІ та викликала бурхливе обговорення у мережі, адже вона рідко здійснює публічні виходи й дотримується приватності. Що відомо про Олександру Ніколаєнко, чий чоловік – близький друг та діловий партнер 47-го президента США, розповість 24 Канал.

До речі "Міс Україна-2001" Ніколаєнко засвітилась на інавгурації Трампа з чоловіком-мільярдером

Раннє життя та модельна кар'єра

Олександра Ніколаєнко народилася у столиці Угорщини – Будапешті, її батько – військовослужбовець, а матір – економістка. Вона навчалася на факультеті цивільного права і підприємництва у Національному університеті "Одеська юридична академія" та на інженерно-економічному факультеті в академії харчових технологій.

Дівчина прийшла у модельний бізнес у зовсім юному віці – у 15 років. Вже через рік вона завоювала свій перший титул – "Міс Одеса", а "Міс Україна-2001" вона стала у 18 років. До речі, Олександра представляла Україну на конкурсі "Міс Світ-2001" та навіть стала однією з десяти фіналісток.

"Міс Всесвіт" та скандал з Медведчуком

Ніколаєнко брала участь у багатьох американських конкурсах краси, на одному з яких познайомилась з Дональдом Трампом. Варто зазначити, що він з 1996 до 2015 року був співвласником "Міс Всесвіт", Олександра представляла Україну на конкурсі у 2004 році – ходили чутки, що її "просунув" Віктор Медведчук.

Я була в шоці, коли дізналася про це. Як можна говорити такі речі, які абсолютно нічим не підкріплені? До мене можуть по-різному ставитися… За політичними мотивами… Але, думаю, коли Віктор Володимирович дізнався, що йому приписують, він просто покрутив пальцем біля скроні. Його пресслужба вже заявила, що Медведчук має таке саме відношення до поїздки Ніколаєнко до Еквадору, як і до призначення Кондолізи Райс (66-та Державна секретарка США – 24 Канал),

– прокоментувала Олександра Ніколаєнко.

Олександра Ніколаєнко в Еквадорі, 2004 рік / Фото Getty Images

Шлюб з Філом Раффіним

Кажуть, що саме Дональд Трамп познайомив Олександру Ніколаєнко з американським бізнесменом Філом Раффіним, який володіє готелем, казино та низкою інших підприємств. Мільярдер кілька разів робив пропозицію українській моделі, зрештою вони зіграли весілля у 2008 році. Церемонія відбулася у маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго, що в місті Палм-Біч, штат Флорида, повідомлялось, що він навіть був свідком.

За інформацією ЗМІ, на весіллі, яке відбувалося в американсько-українських традиціях, були лише найближчі люди пари. Спершу Олександра Ніколаєнко та Філ Раффін розписалися, а потім пройшла урочиста вечеря. Згодом у цьому шлюбі народилося двоє дітей: син Річард і донька Малена.

Зараз Олександра Ніколаєнко не веде публічний спосіб життя, у соціальних мережах її також не знайти. Не висловлювалася жінка й щодо війни, яку Росія розпочала проти України. Однак відомо, що українська модель добре дружить з нинішньою першою леді США Меланією Трамп.