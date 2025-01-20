Курйоз на інавгурації Трампа: як капелюх Меланії зіпсував романтичний момент

На інавгурації Трампа 20 січня стався кумедний випадок. Все трапилось в Капітолії США, коли новообраний президент хотів поцілувати свою дружину Меланію.

Завадив цьому звичайний капелюх першої леді – він виявився настільки великим, що чоловік просто не зміг дотягнутися до обличчя дружини. Все це зняли телекамери, які вели пряму трансляцію церемонії, пише Show24.

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Відео швидко розлетілося мережею, адже церемонію показували всі головні телеканали США, зокрема Sky News. На кадрах добре видно, як Дональд підходить до Меланії для поцілунку, але капелюх стає їм на заваді. Водночас політик вміло викрутився з ситуації, не подавши вигляду.

Дональд Трамп намагався поцілувати Меланію: дивіться відео онлайн

Що відомо про образ Меланії Трамп

Меланія Трамп з'явилася на інавгурації в елегантному вбранні від американських дизайнерів. Перша леді обрала синє пальто від нью-йоркського бренду Adam Lippes, яке вона поєднала з капелюхом такого ж кольору та білою облямівкою від Eric Javits.

Довершили образ витончений білий шифоновий шарф та сині оксамитові туфлі. Волосся першої леді було акуратно зібране в елегантний пучок, що підкреслило вишуканість її вбрання.