Переможниця "Холостяка-13" відповіла, чому масово хейтять Олександра Терена
- Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь відповіла, чому хейтять Олександра Терена.
- Інна також зізналася, що її зачіпали хейтерські коментарі про волонтерство, але підкреслила важливість нагадування про цю діяльність.
Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь відповіла, чому Олександра Терена так багато хейтять у мережі. Ветеран війни зіткнувся з цим одразу, як почали виходити перші епізоди проєкту.
Інна зазначила, що до участі в реаліті-шоу Олександр говорив про інклюзивність та висвітлював проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю, а потім він взяв участь у "Холостяку" – проєкті, який "зовсім не про це". Інформує 24 Канал з посилання на "33 запитання від Люкс ФМ".
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Я знаю, що це його соціальна місія. Але все ж таки він там показався зі сторони як чоловік і людина. Тому його вже почали всі оцінювати з цих амплуа,
– висловилася Інна Бєлєнь.
Волонтерка підкреслила, що Олександр Терен – ветеран війни, який має певний досвід за спиною. Тому, на її думку, чоловіка "не можна розглядати, як попередніх Холостяків".
А люди хочуть бачити в "Холостяку" кого? Розкутого, такого вайбового чоловіка без своїх, скажемо так, тарганів,
– додала переможниця "Холостяка-13".
Крім того, Бєлєнь поділилася, що Терен не любить, коли його хейтять.
Інна Бєлєнь у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн
Інна Бєлєнь розповіла, як реагує на хейт
Сама ж переможниця 13 сезону "Холостяка" зізналася, що її зачіпали хейтерські коментарі про те, що є волонтери, які допомагають набагато більше за неї, але про них не розповідають.
Чому показали взагалі на екрані, що треба волонтерити? Щоб люди про це не забували. І я дуже рада, якщо є дуже багато людей, які роблять більше, ніж я. Я тільки "за", і я просто знаю, яка це праця,
– зазначила Бєлєнь.
Інна наголосила, що не претендує на роль "головного волонтера України".