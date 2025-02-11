Інна зазначила, що до участі в реаліті-шоу Олександр говорив про інклюзивність та висвітлював проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю, а потім він взяв участь у "Холостяку" – проєкті, який "зовсім не про це". Інформує 24 Канал з посилання на "33 запитання від Люкс ФМ".

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Я знаю, що це його соціальна місія. Але все ж таки він там показався зі сторони як чоловік і людина. Тому його вже почали всі оцінювати з цих амплуа,

– висловилася Інна Бєлєнь.

Волонтерка підкреслила, що Олександр Терен – ветеран війни, який має певний досвід за спиною. Тому, на її думку, чоловіка "не можна розглядати, як попередніх Холостяків".

А люди хочуть бачити в "Холостяку" кого? Розкутого, такого вайбового чоловіка без своїх, скажемо так, тарганів,

– додала переможниця "Холостяка-13".

Крім того, Бєлєнь поділилася, що Терен не любить, коли його хейтять.

Інна Бєлєнь у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Інна Бєлєнь розповіла, як реагує на хейт

Сама ж переможниця 13 сезону "Холостяка" зізналася, що її зачіпали хейтерські коментарі про те, що є волонтери, які допомагають набагато більше за неї, але про них не розповідають.

Чому показали взагалі на екрані, що треба волонтерити? Щоб люди про це не забували. І я дуже рада, якщо є дуже багато людей, які роблять більше, ніж я. Я тільки "за", і я просто знаю, яка це праця,

– зазначила Бєлєнь.

Інна наголосила, що не претендує на роль "головного волонтера України".