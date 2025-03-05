Переможниця "Холостяка-13" розповіла про невдалі залицяння медійних чоловіків

Переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь поділилась подробицями свого особистого життя після розставання з Олександром Тереном. За словами дівчини, медійні чоловіки намагаються познайомитися з нею.

Вона розповіла дві історії, які трапилися з нею та залицяльниками. Інна зізналась, що ці випадки наштовхнули її на думку, що їй не варто зустрічатися з медійними чоловіками, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Бєлєнь.

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Інна Бєлєнь розповіла, що одного разу чоловік написав їй, що вона гарна, та захотів вразити дівчину класним букетом на 8 березня. Однак, крім того, він запитав, чи відмітить переможниця "Холостяка-13" його в інстаграм-сторіс.

Інна Бєлєнь розповіла про залицяльника: дивіться відео

Проте це не одна історія, яка трапилася з Інною та її залицяльниками. Інший чоловік спершу запросив дівчину на каву. Однак вони не змогли узгодити графіки, тому не зустрілися. Потім він запропонував сходити разом на концерт. Бєлєнь не відмовилася, адже якраз мала вільний вечір.

Десь за годину до концерту пише: "Тебе забирати чи доїдеш на таксі?" Я відповіла, щоб забрав, на таксі не хотіла. Тим паче я ще працювала. Десь за 40 хвилин до концерту він написав, що запізнюється, я відповіла, що нічого, бо теж не встигала. Чоловік сказав, що приїде о 18:10 – за 20 хвилин до початку концерту. О 18:10 пише: "Я тільки звільнився, щось не доля нам зустрітися",

– розповіла Інна Бєлєнь.

Інна Бєлєнь розповіла, як чоловік запросив її на концерт: дивіться відео

Інна Бєлєнь не стала називати імені цих чоловіків та сказала, що згодом розповість ще одну історію.

Нагадаємо, що після проєкту "Холостяк" Олександру Терену та Інні Бєлєнь деякий час вдавалося будувати стосунки. Однак після публічної сварки щодо мовного питання у мережі почали ширитися чутки про їхній розрив. На початку лютого пара офіційно оголосила про розставання.