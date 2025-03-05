"Міс Всесвіт Україна-2019" Анастасія Суббота опублікувала допис про те, що залишалось по той бік інстаграму під час її стосунків з чоловіком – домашнє насильство. Вона оприлюднила фото, де показала наслідки побоїв, передає 24 Канал з посиланням на її сторінку.

До слова Злата Огнєвіч вперше зізналась, що зазнала домагань з боку впливового чоловіка

Ви бачите просто картинку, а ось результат відносин з людиною, котру ти навіть кохав, на котру раніше надіявся. Надіявся, що все зміниться, але нічого не мінялось, а тільки ставало гірше… Алкоголь, нервові зриви, маніпуляція тобою, твоїми рідними та друзями. Булінг та насилля, погрози. І це все потім бачила і чула наша дитина,

– розповіла Анастасія Суббота.

Модель нагадала, що останні два роки стосунків перебувала за кордоном. Вона зрозуміла, що ситуація лише стає гіршою. Після чергового інциденту Анастасія вирішила повернутися в Україну "з 2-річною дитиною під ракети та обстріли". Тоді вона переживала важку депресію, але водночас отримала важливу підтримку від близьких.

"Далі ти просто починаєш жити, звикати що ти вільна, і живеш без страху за своє життя та за дитину. Ти живеш у спокої, так-так, у спокої, навіть під постійні тривоги та обстріли… За майже рік в Україні мені не було так страшно як моментами у ці 6 років", – зізналась "Міс Всесвіт Україна-2019".

Анастасія Суббота звернулась до тих, хто був чи є в подібній ситуації. Вона закликала поставити у пріоритет своє здоров'я, моральний та фізичний стан. Та не вірити людям, які кажуть, що зміняться.

Що відомо про Анастасію Субботу

Анастасія Суббота з 17 років працює у сфері моделінгу. У 2019 році вона завоювала титул "Міс Україна Всесвіт" та взяла участь у конкурсі краси в Атланті.

У 2021 році Анастасія Суббота вперше стала мамою – у неї народилась донька Єлизавета. Зараз модель вагітна вдруге й також очікує на народження дівчинки.