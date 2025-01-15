Переможниця "Холостяка-13" зізналась, чи готова до материнства та скількох дітей хотіла б мати

Переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь зізналась, чи вже готова стати мамою та скількох дітей хотіла б мати. Крім того, волонтерка відповіла, чи не проти взяти малюка з дитячого будинку.

Обраниця Олександра Терена вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграмі, передає 24 Канал. Так, в Бєлєнь запитали, коли вона планує стати мамою.

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Інна Бєлєнь поділилась, що мріє стати мамою трьох діток, а одного з малюків хоче взяти з дитячого будинку. Волонтерка підкреслила, що вже готова до материнства: як морально, так і фізично.

Але для мене важливо, щоб поруч був чоловік, з яким я справді захочу створити сім'ю. Якщо всі пазли складуться, і я відчую себе щасливою та захищеною поруч з ним, тоді одразу готова до цієї прекрасної ролі,

– зазначила Бєлєнь.

Крім того, переможниця 13 сезону "Холостяка" відповіла на закиди, що головний герой реаліті-шоу та переможниця підписують контракт на пів року чи рік. За словами Інни, їй смішно читати такі коментарі.

Якщо я зрозумію, що людина не моя і немає перспектив, ми розійдемося саме в той момент, коли я це відчую. Я не звикла витрачати час даремно – особливо, коли час біологічно проти мене,

– наголосила Інна Бєлєнь.

Інна Бєлєнь відповіла на питання, коли планує стати мамою / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що раніше Олександр Терен розповів про сім'ю своєї мрії та пояснив, звідки виникло бажання мати п'ятьох дітей. Військовослужбовець зізнався, що у нього є любов до великої родини. Він також пожартував, що в Україні "скоро буде дефіцит талановитих людей", тому "треба братися за справу".