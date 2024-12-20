Олександр зізнався, що має любов до великої родини. Він жартує, що в Україні "скоро буде дефіцит талановитих людей", тому "треба братися за справу", передає 24 Канал з посиланням на інстаграм Терена.

До слова Олександр Терен вперше заговорив про фінал "Холостяка" та життя після проєкту

Для мене сім’я – це простір, де кожен почувається собою, де є підтримка, тепло й сміх. Так, я говорю про п’ятьох дітей іронічно – мені подобається сама ідея такої "футбольної команди". Але це не значить, що я когось змушую або вважаю, що всі повинні так жити,

– висловився Олександр Терен.

Військовий зауважив, що кожна людина сама вирішує, якою буде її сім'я. Хтось хоче виховувати одного малюка, хтось – трьох, а інші взагалі не планують мати дітей – і це нормально, каже Терен.

Я жартую про п’ятьох дітей, бо люблю думати масштабно й мріяти. Але це мої мрії, не чиїсь правила. І найголовніше: родина – це не про цифру. Це про якість відносин, про взаємопідтримку і любов. Навіть одна людина, яка любить тебе по-справжньому, – це вже величезне щастя. Тож нехай кожен будує свою "команду" так, як відчуває серцем. А я поки потренуюся з какао та сімейними вечорами – тут є ще над чим працювати!,

– написав чоловік.

Варто зазначити, що 20 грудня глядачі побачать 8 випуск 13 сезону "Холостяка" На проєкті залишилося троє дівчат: Юстина Багай, Інна Бєлєнь та Анастасія Юзьвак. Сьогодні Терен познайомиться з батьками учасниць.