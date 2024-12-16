Олександр "Терен" Будько долучився до популярного нині тренду в тіктоці – "Скажи свою непопулярну думку й тікай", пише 24 Канал. Він опублікував відео на своїй сторінці в інстаграмі.
До слова Відчувала до себе необґрунтовані претензії, – ексучасниця "Холостяка-13" про свій виліт із шоу
У ролику головний герой "Холостяка" заговорив про те, яким буде фінал популярного романтичного реаліті. Та зізнався, що глядачів чекає чимало несподіванок.
Фінал буде несподіваним, а життя після фіналу – ще більш несподіваним!
– поділився Терен.
Крім того, Олександр відповів тим, хто вважає, що на "Холостяку" існує сценарій.
"Хтось мені пояснить, чому ж тоді у фіналі я все одно був розгублений?" – зізнався ветеран війни.
Олександр Терен висловився про "Холостяк": дивіться відео
До "непопулярних фактів" Олександр додав, що подобається учасницям лише до моменту, доки він тримає троянду в руках. І зауважив, що знімальний процес відбувається кілька місяців, тож він не може закохатися за тиждень, як часто думають глядачі. Терен зазначив, що не міг би стати "Холостяком", якби не подобався сам собі – так він відповів на закиди про нарцисизм.
Останні новини про "Холостяка"
- 13 грудня на екрани вийшов 7 випуск проєкту, де Олександр мав особисту зустріч з кожною з учасниць. Проєкт покинула Аліна Мойсеєнко.
- Волонтерка Інна Бєлєнь зізналась, що інтим на "Холостяку" можливий. Але такий шанс мають лише фіналістки – тільки їм дозволяють залишитися після побачення без камер удвох.
- Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника поділилась, що її фавориткою на шоу є Юстина.