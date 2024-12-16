Олександр "Терен" Будько долучився до популярного нині тренду в тіктоці – "Скажи свою непопулярну думку й тікай", пише 24 Канал. Він опублікував відео на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Відчувала до себе необґрунтовані претензії, – ексучасниця "Холостяка-13" про свій виліт із шоу

У ролику головний герой "Холостяка" заговорив про те, яким буде фінал популярного романтичного реаліті. Та зізнався, що глядачів чекає чимало несподіванок.

Фінал буде несподіваним, а життя після фіналу – ще більш несподіваним!

– поділився Терен.

Крім того, Олександр відповів тим, хто вважає, що на "Холостяку" існує сценарій.

"Хтось мені пояснить, чому ж тоді у фіналі я все одно був розгублений?" – зізнався ветеран війни.

Олександр Терен висловився про "Холостяк": дивіться відео

До "непопулярних фактів" Олександр додав, що подобається учасницям лише до моменту, доки він тримає троянду в руках. І зауважив, що знімальний процес відбувається кілька місяців, тож він не може закохатися за тиждень, як часто думають глядачі. Терен зазначив, що не міг би стати "Холостяком", якби не подобався сам собі – так він відповів на закиди про нарцисизм.

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