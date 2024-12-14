Дівчина відповіла на питання, чи був с*кс на проєкті. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіс Інни.

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Учасниця висловилась про те, чи було в неї "щось набагато більше з Олександром, що не попало в шоу". Вона зізналася, що таке було.

Жести, погляди, коли виходите за руку з кадру, а потім не відпускаєте одне одного одразу, чи слова на вушко, які встигаємо сказати. Досить мімімішні моменти,

– поділилася Бєлєнь.

Інна наголосила, що за правилами шоу, коли камери вимикаються, учасниць з Холостяком навмисно розводять в різні сторони. Це робиться для глядачів, щоб вони не пропустили жодної важливої деталі чи емоційного моменту реаліті.



Інна Бєлєнь розповіла про стосунки з Олександром Тереном на проєкті / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що учасниця сказала про інтим на шоу

Інна відповіла на запитання про те, чи був на проєкті с*кс. Вона зазначила, що таку можливість мають фіналістки реаліті, бо можуть залишатися після побачень вдвох без камер. Водночас, чи справді таке було в 13 сезоні учасниця не розсекретила.



Інна Бєлєнь висловилась про інтим на "Холостяку" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, наразі у проєкті залишилось три учасниці: Інна, Юстина та Анастасія, які змагаються за серце Олександра Терена. Найближчим часом чоловік познайомиться з батьками дівчат. Черговий випуск шоу вийде 21 грудня.