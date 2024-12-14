Також вона назвала свою улюбленицю на шоу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Христини Решетник.

До теми За крок до знайомства з батьками: як пройшов 7 випуск 13 сезону проєкту "Холостяк"

З'ясувалося, що фавориткою для дружини Григорія Решетника є 21-річна Юстина Багай.

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Що Христина Решетник думає про Олександра Терена

Вона поділилась, що захоплюється силою духу ветерана російсько-української війни.

Прийти на проєкт – це випробування, вислуховувати щоразу аналіз, чи багато поцілував дівчат, чи мало, чи те подарував їм, чи ні, як подивився на когось і що сказав... словом, на все у всіх є своя думка, з якою якось доводиться жити. Але насправді – важливе інше, бо місія "Холостяка" неоціненна! Людина з інвалідністю може нормально жити, кохати, будувати життя і давати надію на світле майбутнє – я в захваті,

– підкреслила блогерка.

Нагадаємо, днями показали сьомий випуск реаліті. "Холостяк" покинула одна учасниця, відтак за серце Олександра Терена продовжили боротися троє дівчат, які незабаром познайомлять його зі своїми батьками.