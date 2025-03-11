Переможниця "Холостяка-13" відповіла на чутки про роман з Вадимом Олійником
- Інна Бєлєнь, переможниця 13 сезону "Холостяка", заявила, що її серце вільне і спростувала чутки про роман зі співаком Вадимом Олійником.
- Вона висловила бажання закохатися та мати "надійне плече поруч", але не має наміру підігрівати чутки про своє особисте життя.
Переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь заговорила про особисте життя. Дівчина поспілкувалася з підписниками в інстаграмі та відповіла, чи вільне її серце.
Також вона відреагувала на чутки про роман зі співаком Вадимом Олійником. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Бєлєнь.
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Інна Бєлєнь зізналась, що її серце вільне. До того ж вона спростувала чутки про роман з Вадимом Олійником.
Я не в стосунках. У мене немає відносин. Чоловіка, коханця також. З Олійником роману немає, депутата на рахунку теж. Кого мені там ще приписували?,
– відповіла дівчина.
Зазначимо, що наприкінці лютого Інну Бєлєнь запідозрили у романі з Вадимом Олійником. Річ у тім, що співак опублікував фото з переможницею 13 сезону "Холостяка" у своєму інстаграмі.
Крім того, Бєлєнь зізналася, що хотіла б закохатися та мати "надійне плече поруч".
І я не буду підігрівати ніякі чутки чи робити провокації, я просто виставлю фото і напишу, що щаслива,
– зазначила Інна Бєлєнь.
Нагадаємо, що Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання на початку лютого. Однак чутки про їхній розрив ходили раніше – після того, як вони публічно посварилися щодо мовного питання.