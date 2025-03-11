Також вона відреагувала на чутки про роман зі співаком Вадимом Олійником. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Бєлєнь.

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Інна Бєлєнь зізналась, що її серце вільне. До того ж вона спростувала чутки про роман з Вадимом Олійником.

Я не в стосунках. У мене немає відносин. Чоловіка, коханця також. З Олійником роману немає, депутата на рахунку теж. Кого мені там ще приписували?,

– відповіла дівчина.

Інна Бєлєнь відповіла, чи перебуває у стосунках / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, що наприкінці лютого Інну Бєлєнь запідозрили у романі з Вадимом Олійником. Річ у тім, що співак опублікував фото з переможницею 13 сезону "Холостяка" у своєму інстаграмі.

Крім того, Бєлєнь зізналася, що хотіла б закохатися та мати "надійне плече поруч".

І я не буду підігрівати ніякі чутки чи робити провокації, я просто виставлю фото і напишу, що щаслива,

– зазначила Інна Бєлєнь.

Інна Бєлєнь про своє особисте життя / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання на початку лютого. Однак чутки про їхній розрив ходили раніше – після того, як вони публічно посварилися щодо мовного питання.