Переможниця "Холостяка" відреагувала на слова Олени Мандзюк про її "фіктивні" стосунки з Тереном

Блогерка Олена Мандзюк заявила, що між Олександром Тереном та переможницею "Холостяка" не було стосунків, а Інна – "акторка". Бєлєнь вперше прокоментувала ці слова.

Інна Бєлєнь не стала робити публічних заяв щодо слів Олени Мандзюк. Однак відреагувала на коментарі підписників у своєму телеграм-каналі, передає Show 24.

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Переможниця "Холостяка" пояснила, чому не коментуватиме заяви блогерки. Слова Олени Мандзюк вона назвала "вигаданою історією" і "фантазіями".

Я не приділяю увагу вигаданим історіям людей, з якими не знайома особисто. Я реагую тільки на реальність, а не на фантазії. Не цікаво,

– написала Інна Бєлєнь.

Також переможниця реаліті написала, що закриває цю тему, бо "не ведеться на провокації".



Інна про заяви Мандзюк / Скриншот з телеграм-каналу Інни Бєлєнь



Інна про заяви Мандзюк / Скриншот з телеграм-каналу Інни Бєлєнь

Що сказала Олена Мандзюк