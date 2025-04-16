Інна Бєлєнь не стала робити публічних заяв щодо слів Олени Мандзюк. Однак відреагувала на коментарі підписників у своєму телеграм-каналі, передає Show 24.
До теми Я шокована сиділа, – подруга Терена розкрила правду про його стосунки з переможницею "Холостяка"
Переможниця "Холостяка" пояснила, чому не коментуватиме заяви блогерки. Слова Олени Мандзюк вона назвала "вигаданою історією" і "фантазіями".
Я не приділяю увагу вигаданим історіям людей, з якими не знайома особисто. Я реагую тільки на реальність, а не на фантазії. Не цікаво,
– написала Інна Бєлєнь.
Також переможниця реаліті написала, що закриває цю тему, бо "не ведеться на провокації".
Інна про заяви Мандзюк / Скриншот з телеграм-каналу Інни Бєлєнь
Інна про заяви Мандзюк / Скриншот з телеграм-каналу Інни Бєлєнь
Що сказала Олена Мандзюк
- Блогерка у новому інтерв'ю заявила, що Олександр Терен та Інна Бєлєнь не перебували у стосунках після завершення шоу "Холостяк". Вона каже, що бачилась з ветераном частіше, ніж переможниця проєкту.
- Мандзюк назвала Інну "акторкою": за її словами, дівчина у соцмережах тільки вдавала страждання через нібито розрив з Тереном і "грала жертву".