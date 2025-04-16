Инна Белень не стала делать публичных заявлений относительно слов Елены Мандзюк. Однако отреагировала на комментарии подписчиков в своем телеграм-канале, передает Show 24.
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Победительница "Холостяка" объяснила, почему не будет комментировать заявления блогера. Слова Елены Мандзюк она назвала "выдуманной историей" и "фантазиями".
Я не уделяю внимание вымышленным историям людей, с которыми не знакома лично. Я реагирую только на реальность, а не на фантазии. Не интересно,
– написала Инна Белень.
Также победительница реалити написала, что закрывает эту тему, потому что "не ведется на провокации".
Инна о заявлениях Мандзюк / Скриншот с телеграмм-канала Инны Белень
Инна о заявлениях Мандзюк / Скриншот из телеграмм-канала Инны Белень
Что сказала Елена Мандзюк
- Блогер в новом интервью заявила, что Александр Терен и Инна Белень не состояли в отношениях после завершения шоу "Холостяк". Она говорит, что виделась с ветераном чаще, чем победительница проекта.
- Мандзюк назвала Инну "актрисой": по ее словам, девушка в соцсетях только изображала страдания из-за якобы разрыва с Тереном и "играла жертву".