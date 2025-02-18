Після розриву з Тереном: переможниця "Холостяка 13" зізналася, що йде на перше побачення

Нещодавно стало відомо, що переможниця "Холостяка 13" Інна Бєлєнь розійшлася з Олександром Терен. Тепер дівчина зізналася, як змінилося її особисте життя після розриву.

Зокрема, вона розсекретила, чи ходить зараз на побачення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Бєлєнь.

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Так, зясувалося, що переможниця "Холостяка" йде на своє перше побачення після розриву з Олександром.

Розділ "Холостяк" закритий, нова сторінка відкрита. І знаєте що? Цього тижня в мене перше побачення,

– написала в інстаграм-сторіс Інна.



Інна Бєлєнь йде на перше побачення після розриву з Тереном / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Інни Бєлєнь та Олександра Терена