Зокрема, вона розсекретила, чи ходить зараз на побачення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Бєлєнь.
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Так, зясувалося, що переможниця "Холостяка" йде на своє перше побачення після розриву з Олександром.
Розділ "Холостяк" закритий, нова сторінка відкрита. І знаєте що? Цього тижня в мене перше побачення,
– написала в інстаграм-сторіс Інна.
Інна Бєлєнь йде на перше побачення після розриву з Тереном / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Інни Бєлєнь та Олександра Терена
- Після участі в реаліті-шоу Інна та її партнер з "Холостяка" розвивали свої стосунки. Дівчина навіть переїхала до Києва, щоб бути ближче до Олександра.
- Однак пара вирішила розійтися.
- В інтерв'ю Терен сказав, що не відчув глибокого емоційного зв'язку зі своєю колишньою дівчиною, тоді як Інна визнала, що закохалася в Сашка під час їхнього перебування на романтичному шоу.