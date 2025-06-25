Це просто диво, – 46-річна українська телеведуча Інна Шевченко вперше стане мамою

46-річна українська телеведуча Інна Шевченко готується вперше стати мамою. Вона вагітна від свого чоловіка, французького режисера Лоран Жаві.

Телеведуча народить первістка вже восени. Інна та Лоран мріяли стати батьками понад два роки. В інтерв'ю "Коротко про" жінка розповіла про свій шлях до вагітності, пише Show 24.

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Інна Шевченко розповіла, що консультувалась з французькими лікарями та потім почалося повномасштабне вторгнення, тож у подружжя був шок. Однак вже через рік вони звернулися до репродуктолога.

Лікарі пропонували телеведучій скористатися донорською яйцеклітиною, однак вона відмовилася. Шевченко завагітніла завдяки екстракорпоральному запліднюю (ЕКЗ) з третьої спроби.

І це реально просто диво. Навіть мій чоловік не вірив, що в нас вийде. Тільки я вірила, бо дуже наполеглива, завжди йду до своєї мети й ніколи не здаюся,

– зізналась Інна.

Шлях телеведучої до вагітності був важким морально, фізично і матеріально. Протягом цього часу її підтримував чоловік. Хоча, за словами Інни, Лоран Жаві більше вірить у науку і проценти, а вона – у диво.

Він розумів, наскільки мені це важливо, бо в нього є двоє дітей від попереднього шлюбу, а в мене дітей немає. Тому я йшла до кінця. Це властивість мого характеру. І це мені дозволяло рухатися далі,

– додала телеведуча.

Раніше ми повідомляли, що телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Вона народила сина.

Інна Шевченко про сприйняття нового тіла

Шевченко поділилась, що два роки приймала гормони, тому в неї збився метаболізм. Жінка зізналась, що була шокована, адже все життя мала гарну фізичну форму і займалася спортом.

Я вагітнію, і в мене зразу все йде і в живіт, і в ноги, з'являється целюліт. Звісно, вагітність – це неймовірне щастя. Але мені треба було навчитися сприймати своє нове тіло,

– розповіла Інна Шевченко.

Телеведуча почала сприймати своє нове тіло, коли з'явився животик.

"А коли відчула поштовхи, зв'язок з малюком всередині, зовсім по-іншому почала сприймати своє тіло. Зараз я дивлюся на нього як на щось материнське, яке не стільки для краси, скільки для створення життя. Нині абсолютно інакше сприймаю свої об'єми. Мені навіть приємно відчувати себе такою", – зазначила Шевченко.