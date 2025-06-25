Телеведуча народить первістка вже восени. Інна та Лоран мріяли стати батьками понад два роки. В інтерв'ю "Коротко про" жінка розповіла про свій шлях до вагітності, пише Show 24.

Теж цікаво Дуже неочікувано, – Андрій Джеджула втретє став батьком і розсекретив стать дитини

Інна Шевченко розповіла, що консультувалась з французькими лікарями та потім почалося повномасштабне вторгнення, тож у подружжя був шок. Однак вже через рік вони звернулися до репродуктолога.

Лікарі пропонували телеведучій скористатися донорською яйцеклітиною, однак вона відмовилася. Шевченко завагітніла завдяки екстракорпоральному запліднюю (ЕКЗ) з третьої спроби.

І це реально просто диво. Навіть мій чоловік не вірив, що в нас вийде. Тільки я вірила, бо дуже наполеглива, завжди йду до своєї мети й ніколи не здаюся,

– зізналась Інна.

Шлях телеведучої до вагітності був важким морально, фізично і матеріально. Протягом цього часу її підтримував чоловік. Хоча, за словами Інни, Лоран Жаві більше вірить у науку і проценти, а вона – у диво.

Він розумів, наскільки мені це важливо, бо в нього є двоє дітей від попереднього шлюбу, а в мене дітей немає. Тому я йшла до кінця. Це властивість мого характеру. І це мені дозволяло рухатися далі,

– додала телеведуча.

Раніше ми повідомляли, що телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Вона народила сина.

Інна Шевченко про сприйняття нового тіла

Шевченко поділилась, що два роки приймала гормони, тому в неї збився метаболізм. Жінка зізналась, що була шокована, адже все життя мала гарну фізичну форму і займалася спортом.

Я вагітнію, і в мене зразу все йде і в живіт, і в ноги, з'являється целюліт. Звісно, вагітність – це неймовірне щастя. Але мені треба було навчитися сприймати своє нове тіло,

– розповіла Інна Шевченко.

Телеведуча почала сприймати своє нове тіло, коли з'явився животик.

"А коли відчула поштовхи, зв'язок з малюком всередині, зовсім по-іншому почала сприймати своє тіло. Зараз я дивлюся на нього як на щось материнське, яке не стільки для краси, скільки для створення життя. Нині абсолютно інакше сприймаю свої об'єми. Мені навіть приємно відчувати себе такою", – зазначила Шевченко.