Переможниця "Міс Україна Всесвіт 2006", яка вийшла заміж за росіянина: де зараз Інна Цимбалюк

Інна Цимбалюк – модель, телеведуча та володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2006". Вона ще з юних років йшла до того, щоб побудувати професійну кар'єру, і згодом її життя почалось докорінно змінюватись.

Вона не раз ставала призеркою різноманітних конкурсів краси. У 2006 році, коли вона перемогла вже на вище згаданому конкурсі, то поїхала до Лос-Анджелеса, де під іменем нашої країни увійшла у двадцятку найкращих. Від тоді вона стала впізнаваним обличчям на популярних глянцях: "Наталі", "Отдохни", OOPS, "Наше дозвілля", "Наречена", "Флердоранж", "10 днів" тощо. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, як розвинулась доля Цимбалюк, що відомо про її громадянську позицію і де модель живе зараз.

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Успіх на телебаченні

Після цього вона стала зіркою великих екранів. До прикладу, Інну можна було побачити на таких проєктах: Танцюю для тебе", прогноз погоди, "Зірковий патруль", "Королева балу".

Інна Цимбалюк у ролі ведучої проєкту "Королева балу" / Фото з відкритих джерел

Пізніше Цимбалюк знялась в серіалі "Серцю не накажеш", а потім українська зірка змінила вектор на російський ринок. У 2010 році взяла участь у проєкті "Зірка+Зірка" разом з Олександром Буйновим, який підтримує криваву політику Кремля. Саме він познайомив Інну з російським олігархом Ігорем Пестриковим, який старший від неї на 18 років.

Інна Цимбалюк й Ігор Пестриков / Фото з російських джерел

Особисте життя

Згодом вони одружились. Інна у соціальних мережах не публікує фото з чоловіком, однак відносно часто можна побачити дописи з їхньою донькою, яка народилась у 2015 році.

Інна Цимбалюк із донькою / Фото з соцмереж

Що стосується її чоловіка, то за останніми даними, Ігор перебуває у розшуку через справу про розкрадання коштів на одному з підприємств. У 2023 році його звинуватили у відмиванні 250 мільйонів рублів з магнієвого заводу, де той був акціонером.

Також відомо про спробу відмивання 2,5 мільярда рублів. Пестриков утік за кордон, тож його навіть оголошували в міжнародний розшук. Пізніше чоловік Цимбалюк оголосив себе банкрутом. А у 2024 році московський суд визнав бізнесмена винним у розтраті коштів магнієвого заводу.

Крім того, російські ЗМІ стверджують, що Цимбалюк володіє багатомільйонною нерухомістю у Москві та квартирою в Ялті, на неї зареєстровані дорогі автівки, земельні ділянки у Ярославській області, а на доньку – дві ділянки у Криму.

Громадянська позиція

Тут історія складна. Після 24 лютого 2022 року модель опублікувала в інстаграмі допис із молитвою українською мовою та символічною картинкою.

Реакція Інни Цимбалюк на повномасштабну війну / Скриншот з інстаграму

А далі почався період затишшя. У липні 2023 року Цимбалюк опублікувала декламацію вірша Миколи Вороного українською мовою. І на цьому красномовному жесті закінчилась підтримка уродженки Чернівців.

Де зараз Інна Цимбалюк?

Сьогодні вона активно веде інстаграм-сторінку, де позиціює себе як наставницю, а також публікує психологічні поради для жінок. Комунікація відбувається російською мовою.

Інна Цимбалюк веде блог російською мовою / Скриншот з інстаграму

А відповідаючи на запитання, де зараз модель, то розташування її облікового запису вказує на Іспанію. Раніше геолокація зазначала Латвію.

Інна Цимбалюк, ймовірно, проживає в Іспанії / Скриншот з інстаграму

Інна також часто подорожує, чим ділиться з підписниками. Їх у неї 24 тисячі.