Пізніше його життя змінилось. Сьогодні волонтер уже у статусі багатодітного батька, а про медійну кар'єру більше не мріє. Ба більше, Притула відзначає день народження. Йому виповнилось 45 років. 24 Канал далі у матеріалі розповість детальніше про життя колишнього шоумена.

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Як Сергій Притула став популярним?

У студентські роки чоловік виступав у КВК, брав участь у конкурсах художньої самодіяльності. Ще у далекому 1998 році став ведучим на "Радіо Тернопіль 106.1 FM". Саме у цей період у нього з'явився псевдонім "Сірий". На початку 00-х Притула навчався у Лондоні, однак там йому не дуже подобалось.

Через це Сергій вирішив повернутись до Тернополя, де поновився на посаді на радіо і продовжив навчання на магістратурі.

Кар'єра ведучого, почалася з програми "Було ваше – стало наше" у 2004 році. Потім він переїхав до Києва і став працювати на "Music-радіо".

Сергій Притула у КВК у складі команди "Тернопільська Особлива" / Фото з фейсбуку Владислава Волошина

Перші промені слави до чоловіка прийшла з посадою резидента "Камеді Клаб Україна". З 2008 року розпочалась телевізійна кар'єра Притули на "Новому каналі". Разом із Ольгою Фреймут і Олександром Педаном він вів програму "Підйом", яка стала дуже популярною завдяки цьому тріо.

Сергій Притула, Ольга Фреймут та Олександр Педан у 2009 році / Фото з мережі

Далі у житті Сергія з'явився проєкт "Файна Юкрайна". За роки його існування було відзнято 100 випусків.

Сергій Притула та Андрій Молочний / Фото "Новий канал"

Для контексту! Раніше Притула казав, йому невідомо, де зараз його колишній колега, однак шоумен Дядя Жора розповів, де перебуває зрадник. За його словами, той живе у Москві й займає відповідну проросійську позицію. А минулого року у Києві працівник прокуратури Андрій Молочний збив на тротуарі жінку, яка невдовзі померла в лікарні. Фігурант виявився сином Андрія Молочного.

Варто згадати, що у 2016 році відбулася прем'єра "Вар'яти-шоу". Крім того, знаменитість вів шоу "Суперінтуїція", "Хто зверху?", "Діти проти зірок" та інші.

У житті Сергія також була віха політичної кар'єри. У 2019 році він долучився до партії "Голос" та балотувався до Верховної Ради. Пізніше спробував на виборах міського голови Києва, а згодом покинув проєкт "Вар'яти шоу" та й акторську кар'єру загалом. За певний час вийшов і з партії "Голос", бо не погоджувався з рішеннями керівництва партії та голосуваннями однопартійців.

У 2021 році Притула оголосив про намір створити власну партію та балотуватись на майбутніх парламентських виборах. Однак повномасштабна війна змінила плани громадського діяча.

Шоу "Вар'яти" / Фото "Нового каналу"

Особисте життя

Першою дружиною гумориста була Юлія Андрійчук. У шлюбі народився син Дмитро. Та ці стосунки не склались. Волонтер казав, що це сталося через його невміння розподіляти час на роботу та сім'ю.

В інтерв'ю Марічці Падалко волонтер розповідав, що з колишньою дружиною зберіг хороші стосунки насамперед завдяки синові. Навіть якщо у пари були конфлікти й суперечки, вони відійшли на задній план.

Сергій Притула з сином Дмитром / Фото з інстаграму Притули

В інтерв'ю Суспільне Культура Сергій сказав, що спілкується з сином на теми мобілізації та навчання. Колишній телеведучий додав, що наразі також говорить з Дмитром про те, щоб хлопець здобув освіту. Зараз він навчається на першому курсі КПІ.

Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у військовому напрямку? У нього є таке бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не сталися. Але, коротко кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Як вже трапиться, це його власне рішення,

– підсумував волонтер.

Другою дружиною діяча стала Катерина Сопельник, яка родом із Донецька. Пара познайомилась саме на "Новому каналі". У той момент ведучий був ще одружений, тому стосунки між ними були виключно професійні. Та після розлучення Притула та Сопельник закрутили роман, про який не афішували аж до моменту одруження.

Пара одружилась 28 серпня 2015 року. Весілля відгуляли у колі найрідніших людей у Львові.

Весілля Сергія Притули / Фото з інстаграму волонтера

У 2017 році жінка подарувала коханому доньку, яку назвали Соломією. У 2021 році народилась дівчинка Стефанія. А минулого року у подружжя народився син Марко.

Сергій Притула з дітьми та дружиною / Фото з інстаграму волонтера

Днями чоловік охрестив Марка у Києво-Печерській лаврі.

Де зараз Сергій Притула?

Коли розпочалась повномасштабна війна, то колишній телеведучий заявив, що більше ніколи не повернеться до розважального телебачення. Сьогодні основний його вид діяльності – це благодійний фонд, який збирає гроші на потреби ЗСУ.

Часто Притулі ставлять запитання, на які гроші він живе. Волонтер часто наголошує, що має заощадження. Притула пояснив, що за роки роботи на українському телебаченні йому вдавалось заробляти не десятки, а "сотні тисяч доларів" щороку.

Також волонтер розповів, що його пасивним доходом є дивіденди з цінних паперів, монетизація ютуб-каналу та оренда нерухомості. Сергій Притула зазначив, що також заробляє його дружина, яка є підприємицею.

Сергій Притула з Хором "Гомін" / Фото з соцмережі

Сергій продовжує волонтерити та допомагати військовим. Іноді їздить у відрядження за кордон. Разом із родиною живе в Україні.