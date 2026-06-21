В останній період у мережі все частіше пишуть про особисте життя співака та його подальше майбутнє. Тарас ж старається відповідати лаконічно й без зайвих деталей. Тому 24 Канал вирішив сьогодні розповісти про його життя та що він говорить про бажання будувати нові стосунки.

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Як гурт АНТИТІЛА став популярним?

Музчиний гурт було створено ще у шкільні роки. На випускному вечорі колектив виступив з піснею "Антитіла", а пізніше стала й назвою для гурту.

Попри те, що вищу освіту Тарас пішов здобувати не за покликанням серця, мрія про велику сцену його не покидала. Хлопці потрапили до програми "Шанс". Перемогу вони не здобули, однак Андрій Кузьменко був переконаний, що ці молоді таланти досягнуть успіху: "Якщо цих хлопців випустити на сцену, то багато хто піде на пенсію".

АНТИТІЛА – "Я не забуду" (2007 рік, програма "Шанс"): дивіться відео онлайн

Уже у 2008 році вийшов перший альбом під назвою "БудуВуду". Цей момент став переломним у їхній кар'єрі, адже тоді вони посіли своє місце в українському шоубізнесі.

Попри те, що гурт виконує пісні українською мовою, у 2012 році вони зробили спробу випустити російськомовний трек "Смотри в меня".

АНТИТІЛА – "Смотри в меня": дивіться відео онлайн

Під час повномасштабної війни колектив випустив два важливі треки, які отримали статус хітів. Йдеться про 2Step, яку записали разом із британським співаком Едом Шираном, і також "Фортеця Бахмут".

Ed Sheeran – 2step ft Antytila: дивіться відео онлайн

АНТИТІЛА – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

У 2014 році Тополя із друзями заснував фонд "Вільні-ЮА". Зібрані кошти спрямували на закупівлю медикаментів та засобів захисту для українських військових, а також на допомогу мирному населенню.

Розлучення з Оленою Тополею

Свого часу співачка пішла від продюсера Вадима Лисиці, з яким мала бурхливий роман, до фронтмена гурту АНТИТІЛА.

Пара приховувала свої стосунки, але коли Олена завагітніла, то все ж вирішили публічно зізнатись у своєму коханні.

Тарас та Олена Тополі / Фото видання Viva!

За роки подружнього життя народилось троє дітей – сини Марко та Роман і дочка Марія.

Тарас Тополя з дітьми та колишньою дружиною / Фото з інстаграму співака

Коли почалась війна, то Олена з дітьми виїхала за кордон. Співачка пробула в США 1 рік і 8 місяців. Повернення сім'ї в Україну зупиняв Тарас Тополя, адже говорив, що ще не час.

1 грудня 2025 року артист опублікував у соцмережах повідомлення – вони з Оленою розлучаються. За його словами, рішення було зваженим і прийняте обома.

Перед розлученням пара домовилася про розподіл майна та фінансове забезпечення дітей. Як розповіла Олена в інтерв'ю Марічці Падалко, обмежень у спілкуванні дітей із батьками немає – вони самі вирішують, з ким і коли проводити час. Причини розриву подружжя не розголошує.

Та публіка не могла зспокоїтись, чому пара ухвалила таке рішення. Подейкували, що Тарас зраджував дружині. Та сам Тополя казав, що все це неправда.

В інтерв'ю Марічці Падалко співак розповів, що залишив житло Олені та їхнім дітям після розлучення, а сам живе на квартирі батька.

Тарас Тополя з дітьми та колишньою дружиною / Фото з інстаграму співака

Тополя підтримує зв'язок з колишньою дружиною заради дітей. Він продовжує брати участь у вихованні синів і доньки, а також фінансово забезпечує.

Що стосується нових відносин, то виконавець наразі до них не готовий.

Для мене серйозні стосунки – це велика відповідальність. Я завжди казав, що любов – це робота. Робота над собою, робота над стосунками. Це енергетично й емоційно дуже затратний процес, на який ти йдеш добровільно, тому що є почуття і таке інше,

– вважає він.

Де ніс службу Тарас Тополя?

До початку повномасштабної війни Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь доєдналися до тероборони. Вже 24 лютого музиканти стали на захист Київської області. Вони доєднались до 130-го батальйону територіальної оборони Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.

Згодом підрозділ перенаправили на північ від Харкова. Сьогодні чоловіки уже не на фронті, а перебувають у запасі.

Ми досі перебуваємо в розпорядженні ГУР. Ми працюємо з тими завданнями, які нам ставлять. Якщо буде наказ повернутися до 130-го батальйону і виконувати ту ж роботу, що й у перші пів року війни – без проблем,

– заявив артист.

Гурт АНТИТІЛА / Фото з соцмереж

Також нагадаємо, що минулого року внаслідок російського обстрілу відбулось влучання у житловий будинок. Внаслідок атаки квартира Тараса та Олени Тополі постраждала. Всередині все розтрощило, броньовані двері вигнуло й вирвало з замків вибуховою хвилею. Навіть стіни частково зруйнувались. На щастя, всі члени його родини залишилися живими.

Де зараз Тарас Тополя?

Від початку серпня у гурту АНТИТІЛА заплановані концерти в межах туру "Вдома 2.0".

Розклад концертів гурту АНТИТІЛА / Скриншот із сайту

У соцмережах артист ділиться досягненнями дітей, час від часу стає героєм розважальних шоу і ютуб-програм.