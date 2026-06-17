Ірина показала, як артист проводить час удома з дитиною. Відео вона опублікувала в інстаграм, а сам Дмитро залишив під ним милий коментар.

Не пропустіть Запам'ятаю на все життя, – Вакарчук заспівав для енергетиків на зруйнованому росіянами об'єкті

17 червня MONATIK разом із сином подивився прем'єру нового відео на трек "Тому що…". Це частина великого музичного проєкту артиста, який складатиметься з трьох роликів, об'єднаних однією історією.

На відео Ірини видно, як маленький Леон танцює разом із татом під нову пісню. Поруч із ними також був їхній домашній улюбленець.

Все моє життя,

– написав під публікацією Дмитро Монатік.

Діти Монатіка: що відомо

Наприкінці 2024 року в родині Дмитра та Ірини народився третій син. Про поповнення зіркова пара повідомила напередодні Різдва. Малюка назвали Леон.

Цікаво, що ім'я для наймолодшого сина Дмитру наснилося – співак одразу поділився ним із дружиною, і вона підтримала вибір.

Подружжя також виховує двох старших синів – Данила та Платона. Данило народився у 2015 році, а Платон – у 2017-му. Обидва хлопчики навчаються в київській приватній школі.