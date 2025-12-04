Про концерти з серії "IV", рекорд Пивоварова, батьківство і "Танці з зірками": інтерв'ю з MONATIK

.

Уже сьогодні, 4 грудня, в Національній опері України відбудеться фінальний концерт MONATIK з серії "IV", де він виступить з Національним президентським оркестром під керівництвом диригента Максима Гусака. Артист створив чотири унікальні шоу з нагоди релізу четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина".

Попередні три концерти пройшли у КВЦ "Парковий", в Українському Домі та Палаці спорту. Редакції 24 Каналу вдалося поспілкуватися з артистом перед фінальним виступом в Національній опері України.

MONATIK розповів про унікальні шоу з серії "IV", відповів, чи планує перевершити досягнення Артема Пивоварова, який у листопаді відіграв 7 концертів у Палаці спорту, поділився, як змінилося його життя у ролі багатодітного батька, та зізнався, чи хотів би стати учасником проєкту "Танці з зірками".

Читайте також Досі мрію про велику роль у великому кіно, – інтерв'ю з Євгеном Лісничим про зйомки та особисте життя

Дмитре, ви вже відіграли три концерти на честь четвертого альбому "Вічно танцююча людина": у КВЦ "Парковий", в Українському Домі та Палаці спорту, а попереду четверте, фінальне, шоу в Національній опері України. Поділіться, чому вирішили саме так презентувати альбом, і чому обрали саме ці майданчики?

Цього року вийшов мій четвертий сольний альбом "Вічно танцююча людина". Разом із командою ми хотіли підійти до його презентації так, як любимо найбільше – концептуально й з душею. Мені було важливо відкривати нові концертні простори – і для себе, і для глядачів. Так і з'явилася ідея зробити чотири різні шоу на чотирьох різних майданчиках на підтримку четвертого альбому.

Можливо, простіше було б зіграти чотири концерти поспіль в одному місці, але це точно не наш шлях. Нам це було б нецікаво. Ми любимо створювати неповторні, ексклюзивні емоції – ті, які можна прожити тільки тут і зараз, і які залишаються в пам'яті назавжди. Для мене це і є мистецтво.

Так і народився шоукейс "IV". Так ми й обрали чотири локації, чотири концепти й чотири режисерські підходи: паркінг КВЦ "Парковий", Український Дім, Палац спорту та Національну оперу України. У кожного з цих шоу була своя окрема історія, свій задум і своя емоція. Спільним залишився лише репертуар.

Першою стала камерна закрита презентація для музичної спільноти та ЗМІ на паркінгу КВЦ "Парковий" – місці, яке для нас у часи тривог стало символом безпеки. Далі проєкт вирушив до Українського Дому, де шанувальники вперше почули альбом у форматі допрем'єрної презентації, розгорнутої на чотирьох поверхах. Ми щиро раділи, коли після нашого концерту цей неймовірно красивий простір відкрився ще і як повноцінний концертний майданчик. Тепер тут відбуваються модні покази, зйомки лайвів, виступи, а вже наступного року – і концерти інших артистів. Мені справді приємно, що ми стали частиною цього процесу.

Концерт MONATIK в Українському Домі / Фото з інстаграму артиста

У Палаці спорту композиції прозвучали в оригінальних аранжуваннях та в дуетах з артистами, разом із якими вони створювалися. А на сцені Національної опери слухачі почують зовсім іншу інтерпретацію цих пісень – у супроводі оркестру. Це зовсім інша енергетика, інше відчуття, інше дихання музики.

Нещодавно Артем Пивоваров зібрав 7 Палаців спорту з аншлагами та встановив рекорд України. Чи плануєте перевершити досягнення колеги? Адже ваш вересневий концерт у Палацу спорту вразив глядачів.

Дуже дякую за теплі слова про наш концерт – це справді тішить всю команду. Щиро радію за кожного колегу, хто сьогодні наважується збирати Палац спорту. Це круто. Артем – молодець. Я бачу, скільки артистів уже планують свої шоу на наступний рік. Попри всі складнощі, повітряні тривоги, обстріли – вони дарують людям радість. Оце і є ми, українці. Впевнений, що багато хто ще не один раз повторить цей рекорд, адже ми дуже талановита нація.

Пам'ятаю, як приблизно сім років тому готував свій перший Палац спорту. Це було неймовірно складно для українського артиста: потрібно було вигадувати креативне промо, робити яскраві запрошення, створювати концептуальну афішу, підходити нестандартно до кожної деталі. Це справді вимагало величезних зусиль. Тому я щиро радію, що сьогодні наші артисти мають можливість збирати цей майданчик, і що вони дарують людям хороший настрій. Це дуже потрібно.

А я наразі планую робити мистецькі проєкти. Серед яких і концерти. Можливо, повторюся, але мені завжди була ближча ексклюзивність і неповторність – те, що відбувається один раз, тільки тут і тільки зараз. З приводу досягнень, то в нашому житті є незабутній концерт на НСК "Олімпійський", який ми будемо пам’ятати все життя й емоції від якого я бажаю, щоб відчув ще не один артист!

Концерт MONATIK на НСК "Олімпійський": дивіться відео онлайн

Чи можете трошки привідкрити завісу і розповісти про свої творчі плани на наступний рік?

Я залишаюся вірним собі й, як завжди, волію говорити про те, що вже сталося, а не будувати гучні обіцянки. Тому запрошую вас у Ритм – там на вас уже чекає багато цікавого.

Наприкінці минулого року, на Святвечір, ви поділились чудовою звісткою, що стали багатодітним батьком. Як змінилося ваше життя за цей рік?

Неймовірно змінилося. Ми з моєю Ірішею (дружина артиста – 24 Канал) знову згадали, як це – бути батьками немовляти. Це такі особливі, теплі емоції. А наші старші сини в одну мить стали такими дорослими – вони нам дуже допомагають, і це неймовірно зворушує.

Звичайно, народжувати в бомбосховищі під обстрілами, майже щоночі спускатися в укриття з дітьми – це складні виклики. Але ми проходимо їх разом, удома, як одна команда. І тримаємося, як тримається кожна українська родина, яка обрала життя в Україні під час війни.

MONATIK з дружиною та синами / Фото з інстаграму артиста

Днями розкрили, що ви стали одним із суддів благодійного передноворічного спецвипуску "Танців з зірками". Для вас такий досвід уже не вперше. Чи хотіли б стати учасником цього шоу?

Я обожнюю цей проєкт і щиро радію його поверненню. Танці займають важливе місце в моєму житті, тож те, що прем'єра альбому "Вічно танцююча людина" збіглася з поверненням такого легендарного танцювального шоу про танці, – це справжня синергія.

Кожен учасник для мене – особистість і неймовірний трудоголік, бо я знаю не з чуток, наскільки це складний шлях. Тому я з великою радістю підтримуватиму кожного.

Чи хотів би стати учасником? Зізнаюся, я вже реалізував свою участь у танцювальних проєктах у різних ролях – і як артист, і тепер знову як суддя. Мені це дуже близько. Але зараз я зосереджений на своїх музичних і мистецьких проєктах. Хоча… хто знає? У житті все може трапитися.

Судді "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту