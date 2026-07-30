Нас уже п'ятеро, – Іраклі Макацарія вперше показав сімейне фото з усіма дітьми

30 липня колишній герой популярного романтичного реаліті "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа відсвяткували четверту річницю свого шлюбу.

З цієї нагоди закохані в інстаграмі опублікували серію нових спільних фотографій, на яких показали, як зросла їхня родина.

На ніжних знімках зіркова сім'я позує як на тлі природи, так і в професійній студії. Разом із батьками в кадрі з'явилися їхні діти: трирічний син Георгій, однорічна донька Ніна та наймолодша Кето, якій ще немає двох місяців.

4 роки шлюбу, і тепер нас п'ять. Найкраща подорож, найбільше благословення. Я люблю вас усіх безмежно,

– зворушливо підписала публікацію пара, додавши символічне біле серце.

Водночас обличчя наймолодшої донечки Кето Іраклі та Ліза поки не показують. Та навіть попри це кадри викликали чимало теплих реакцій серед прихильників родини.

Іраклі Макацарія з дружиною та трьома дітьми: для перегляду фото гортайте праворуч

До речі, лише на початку цього місяця Макацарія з дружиною вперше наважилися показати широкому загалу обличчя своєї старшої доньки.