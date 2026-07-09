Днями пара вперше показала доньку Ніну, яка народилася у січні 2025 року. Зворушливі кадри з дівчинкою вони опублікували в інстаграмі.

Для сімейної фотосесії Ліза обрала темно-синю мереживну сукню з ажурним візерунком, а волосся гладко зачесала назад і зібрала в низький пучок. Маленька Ніна позувала у пишній кремово-білій сукні з об'ємними рукавами. Її образ доповнили два акуратні пучки зі світлими бантиками та світлі туфельки. Іраклі постав перед камерою у темно-синій сорочці із закоченими рукавами й темних штанах.

Наша Ніна,

– написала пара під публікацією.

Нагадаємо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа виховують трьох дітей. Їхній первісток, син Георгій, народився у червні 2023 року, і його обличчя пара вже показувала публіці. У січні 2025 року в них народилася донька Ніна, а на початку червня цього року подружжя повідомило про народження ще однієї донечки.