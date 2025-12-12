12 грудня, 17:09
Зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія втретє стане батьком
Основні тези
- Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа очікують на третю дитину, дівчинку.
- Подружжя вже має двох дітей: сина Георгія та доньку Ніну.
Грузинський продюсер Іраклі Макацарія, який брав участь в 6 сезону шоу "Холостяк", з дружиною Лізою Чічуа очікують на поповнення в родині. Подружжя втретє стане батьками.
Вони розсекретили стать майбутньої дитини. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Іраклі Макацарії.
Зірка "Холостяка" та його дружина очікують на донечку. Вони опублікували відео з гендер-паті.
Дитинка №3 вже невдовзі з'явиться на світ,
– написало подружжя під роликом.
Що відомо про дітей Іраклі Макацарії?
- Вперше бізнесмен став батьком в червні 2023 року. Тоді його дружина Ліза Чічуа народила сина Георгія.
- У січні 2025 року у сім'ї з'явилася друга дитина – дівчинка Ніна.