12 декабря, 17:09
Звезда "Холостяка" Иракли Макацария в третий раз станет отцом
Основні тези
- Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа ожидают третьего ребенка, девочку.
- Супруги уже имеют двоих детей: сына Георгия и дочь Нину.
Грузинский продюсер Иракли Макацария, который участвовал в 6 сезона шоу "Холостяк", с женой Лизой Чичуа ожидают пополнения в семье. Супруги в третий раз станут родителями.
Они рассекретили пол будущего ребенка. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Иракли Макацарии.
Звезда "Холостяка" и его жена ожидают дочь. Они опубликовали видео с гендер-пати.
Ребенок №3 уже вскоре появится на свет,
– написали супруги под роликом.
Что известно о детях Иракли Макацарии?
- Впервые бизнесмен стал отцом в июне 2023 года. Тогда его жена Лиза Чичуа родила сына Георгия.
- В январе 2025 года у семьи появился второй ребенок – девочка Нина.