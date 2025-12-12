Звезда "Холостяка" Иракли Макацария в третий раз станет отцом

Грузинский продюсер Иракли Макацария, который участвовал в 6 сезона шоу "Холостяк", с женой Лизой Чичуа ожидают пополнения в семье. Супруги в третий раз станут родителями.

Они рассекретили пол будущего ребенка. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Иракли Макацарии. Звезда "Холостяка" и его жена ожидают дочь. Они опубликовали видео с гендер-пати. Ребенок №3 уже вскоре появится на свет,

– написали супруги под роликом. Что известно о детях Иракли Макацарии? Впервые бизнесмен стал отцом в июне 2023 года. Тогда его жена Лиза Чичуа родила сына Георгия.

В январе 2025 года у семьи появился второй ребенок – девочка Нина.