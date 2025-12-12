Укр Рус
Show24 Мировые знаменитости Звезда "Холостяка" Иракли Макацария в третий раз станет отцом
12 декабря, 17:09
1

Звезда "Холостяка" Иракли Макацария в третий раз станет отцом

София Хомишин
Основні тези
  • Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа ожидают третьего ребенка, девочку.
  • Супруги уже имеют двоих детей: сына Георгия и дочь Нину.

Грузинский продюсер Иракли Макацария, который участвовал в 6 сезона шоу "Холостяк", с женой Лизой Чичуа ожидают пополнения в семье. Супруги в третий раз станут родителями.

Они рассекретили пол будущего ребенка. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Иракли Макацарии.

Не пропустите Скандал не утихает: продюсер Поляковой инициирует немедленный пересмотр правил Нацотбора

Звезда "Холостяка" и его жена ожидают дочь. Они опубликовали видео с гендер-пати.

Ребенок №3 уже вскоре появится на свет,
– написали супруги под роликом.

Что известно о детях Иракли Макацарии?

  • Впервые бизнесмен стал отцом в июне 2023 года. Тогда его жена Лиза Чичуа родила сына Георгия.
  • В январе 2025 года у семьи появился второй ребенок – девочка Нина.