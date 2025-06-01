Вибухи прямо над нами, – KOLA потрапила під обстріл в Ізраїлі
- Співачка KOLA опинилася під обстрілом в Ізраїлі під час ракетної атаки Ірану 13 червня.
- KOLA приїхала в Ізраїль для лікування, але опинилася в епіцентрі обстрілу.
Співачка KOLA опинилася в епіцентрі обстрілу Ізраїлю. Вчора Іран запустив по країні ракети.
KOLA вийшла на зв'язок до підписників в інстаграм-сториз, пише Show 24. Співачка розповіла, навіщо приїхала в Ізраїль.
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Ввечері 13 червня Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Повідомлялося про вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі, працювала ППО. KOLA опублікувала відео, на якому чути сигнал повітряної тривоги.
KOLA потрапила під обстріл в Ізраїлі: відео з інстаграму співачки
Потім співачка поширила ще одне відео, де показалася схвильованою. Вона зазначила, що поряд пролунало 15 вибухів підряд, тож почувалася вже не так спокійно.
KOLA вийшла на зв'язок з Ізраїлю: відео з інстаграму співачки
Попри те, що KOLA живе в Україні, де триває війна, вона зізналась, що було страшно.
Людина приїхала на 10 днів пролікувати те, що не могла пролікувати вже як пів року через свої графіки. Ну і, звісно, саме в цей час буде масштабний обстріл Ізраїлю…,
– написала співачка.
KOLA приїхала на лікування в Ізраїль: відео з інстаграму співачки
Іран обстріляв Ізраїль: відео з інстаграму співачки
Іран цілу ніч обстрілював Ізраїль
Іран продовжував обстрілювати Ізраїль вночі. Вибухи лунали в Єрусалимі, Тель-Авіві та інших містах.
Працювала ізраїльська ППО, однак є загиблі та поранені.
Повідомлялося, що іранська ракета вдарила по житловій зоні в місті Рішон-ле-Ціон, внаслідок чого сталися руйнування, а люди опинилися під завалами.