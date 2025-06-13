Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report та Армію оборони Ізраїлю.

До теми Ізраїль атакував ще один ядерний об'єкт Ірану

Що відомо про іранську атаку по Ізраїлю

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що виявили ракети, які були запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль.

Системи ППО працюють над перехопленням загрози. Населенню наказано перейти в захищені укриття і залишатися там надалі,

– мовиться у повідомленні.

Пізніше ізраїльські військові зазначили, що в кількох районах Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, спрямованих з Ірану. В ЦАХАЛ запевнили, що ВПС Ізраїлю здійснюють операції з перехоплення та завдавання ударів там, де необхідно для усунення загрози.

ЗМІ також опублікували кадри з тим, як Іран запускає свої ракети по Ізраїлю.

Іран запустив ракети по Ізраїлю ввечері 13 червня: дивіться відео

ЗМІ також пишуть, що, за попередніми даними, Іран пустив по Ізраїлю близько 100 балістичних ракет. У мережі також ширять кадри, як по ворожих повітряних цілях ізраїльська ППО.

В Ізраїлі працює ППО: дивіться відео