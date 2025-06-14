KOLA вийшла на зв'язок до підписників в інстаграм-сториз, пише Show 24. Співачка розповіла, навіщо приїхала в Ізраїль.

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Ввечері 13 червня Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Повідомлялося про вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі, працювала ППО. KOLA опублікувала відео, на якому чути сигнал повітряної тривоги.

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Потім співачка поширила ще одне відео, де показалася схвильованою. Вона зазначила, що поряд пролунало 15 вибухів підряд, тож почувалася вже не так спокійно.

KOLA вийшла на зв'язок з Ізраїлю: відео з інстаграму співачки

Попри те, що KOLA живе в Україні, де триває війна, вона зізналась, що було страшно.

Людина приїхала на 10 днів пролікувати те, що не могла пролікувати вже як пів року через свої графіки. Ну і, звісно, саме в цей час буде масштабний обстріл Ізраїлю…,

– написала співачка.

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