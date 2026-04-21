30 років тому й зараз: як змінилася Ірина Білик за час кар'єри

Ірина Білик – справжня зірка українського шоубізнесу. Свого часу вона не просто виконувала хіти, а диктувала моду та закохувала у себе мільйони.

24 Канал зібрав найяскравіші фото Ірини Білик на початку кар'єри й порівняв з її сучасним стилем. Якою була заслужена артистка України 30 років тому – дивіться далі.

Який вигляд мала Ірина Білик на початку кар'єри: фото з 90-х

На початку 90-х, коли пісні "Кувала зозуля" та "Ти мій" лунали з кожного приймача, Ірина Білик постала перед публікою у своєму найвідомішому "ранньому" образі. Тоді вона запам'яталася прихильникам як яскрава руда дівчина з кучерявим волоссям.



Ірина Білик на початку кар'єри / Фото з офіційного сайту співачки

Друга половина 90-х пройшла під знаком альбому "Фарби". У цей час Ірина Білик остаточно закріпила за собою статус головної модної бунтарки. Вона першою серед українських зірок почала знімати кліпи світового рівня та не боялася кардинально змінювати колір волосся: від вогняно-рудого до ніжного блонду та навіть екстремальних коротких стрижок.



Обкладинка альбому "Фарби"

Якою була Ірина Білик на початку 2000-х?

З виходом російськомовного альбому "Любовь. Яд" стиль Ірини став більш витонченим і жіночним. Вона остаточно зупинилася на кольорі блонд, який став її "фішкою" на довгі роки. У цей період артистка часто обирала вечірні сукні, корсети та вишуканий макіяж.

Сучасний стиль Ірини Білик

В останні десятиліття Ірина Білик не припиняє дивувати. Її стиль став більш концептуальним: величезні капелюхи, масивні окуляри, об'ємні накидки та брендовий оверсайз. Артистка відверто зізнається, що користується послугами косметологів і хірургів, аби підтримувати молодість, адже "зірка не має права старіти".

Що Ірина Білик каже про пластику?

Співачка належить до тих зірок, які не намагаються видати результати роботи хірургів за "хорошу генетику". Вона впевнена: артист має виглядати бездоганно, і якщо для цього потрібна допомога медицини – це нормально.

Вперше детально про свої трансформації Ірина розповіла у відвертій розмові з Машею Єфросиніною у програмі "Мій секрет". Шлях до змін почався ще у 1999 році, після народження першого сина Гліба. Ірині здавалося, що її очі виглядають втомленими.

"У мене були такі сумні очі, наче я весь час плачу. Це у мене від тата", – казала Ірина.



Ірина Білик з татом / Скриншот з інтерв'ю

Також зірка пригадала, що "останньою краплею" стала зустріч із тодішнім президентом України Леонідом Кучмою. Він тоді сказав їй: "Ірино, чому у вас такі сумні очі?".

"Я прийшла до лікарів і сказала, що хочу бути красивою", – пригадала зірка.

Наступним кроком стала зміна форми носа. Артистка вирішила прибрати характерну горбинку, яку вважала "фамільною" рисою, що не пасувала до її нового сценічного образу.

"Я попросила хірургів дещо змінити мій ніс, але залишила частинку "грузинського" коріння, щоб не виглядати як зовсім інша людина. Тепер я бачу, що це було неправильне рішення. Варто було не боятися змін і зробити його ідеально рівним відразу", – згадує зірка.



Ірина Білик до операції / Скриншот з інтерв'ю

Також співачка не приховує, що є регулярною гостею у кабінетах косметологів. Вона підтримує пружність шкіри різноманітними процедурами та масажами, та підкоригувала форму губ, зробивши їх більш виразними.

Можу до косметологів ходити, а можу й не ходити. Але дуже люблю масажі. Ну, ще підколола губки… А що тут такого, якщо я цілуватися люблю?

– каже артистка.

Попри те, що за плечима співачки 30 років на професійній сцені, вона не збирається зупинятися. Сьогодні Ірина Білик – артистка, яка проживає своє друге творче дихання. Зараз вона активно займається волонтерством, дає благодійні концерти по всьому світу на підтримку України та ЗСУ. Також, як і більшість українських артистів, взялася перекладати свої хіти українською.