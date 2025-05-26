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Show24 Українські зірки Ірина Білик вперше за довгий час показала двох синів та зізналась, чи закохана
26 травня, 17:25
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Ірина Білик вперше за довгий час показала двох синів та зізналась, чи закохана

Марія Примич
Основні тези
  • Ірина Білик поділилася фотографією з двома синами в інстаграмі, відповідаючи на питання підписників.
  • Співачка зізналася, що наразі не закохана, спростувавши чутки про роман з Муратом Налчаджиоглу.

Ірина Білик вперше за довгий час показалася з синами. Співачка також поділилась подробицями особистого життя.

Білик вирішила поспілкуватися з підписниками. Вона відповіла на їхні питання в інстаграмі, передає Show 24.

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В Ірини Білик поцікавилися, як вона любить відпочивати. Співачка відповіла, що з рідними, та опублікувала фотографію з двома синами – старшим Глібом та молодшим Табрізом. 

Коли й де саме сім'я зробила світлину – невідомо.

Ірина Білик з синами Глібом та Табрізом / Скриншот з інстаграму співачки 

До речі! Раніше Ірина Білик показала архівне фото мами, яка померла у 2020 році. 

Також Ірина Білик відповіла на питання про особисте життя. Співачка зізналась, що зараз не закохана. Зазначимо, що деякий час у мережі ходили чутки про її роман з ексчоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу. 

Ірина Білик відповіла, чи закохана / Скриншот з інстаграму співачки

Що відомо про особисте життя Ірини Білик

  • Нагадаємо, що Ірина Білик вісім років прожила у цивільному шлюбі з продюсером Юрієм Нікітіним. Згодом співачка повінчалася з манекеном Андрієм Оверчуком. У пари народився син Гліб. 

  • Ірина Білик також перебувала у стосунках з Дмитром Коляденком та з Дмитром Дікусаром. 

  • До того ж співачка була одружена з російським продюсером, фотографом і художником азербайджанського походження Асланом Ахмадовим. Сурогатна матір народила подружжю сина Табріза. 