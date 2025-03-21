Ірина Білик повідомила про серйозну хворобу: "Не маю можливості співати"

Українська співачка Ірина Білик розповіла про стан свого здоров'я. Вона зробила важливу заяву щодо майбутніх запланованих концертів.

Ірина Білик повідомила про перенесення найближчих концертів в Одесі та Черкасах і назвала причину. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм артистки.

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Співачка поскаржилась на стан свого здоров'я. Виявилось, що вона захворіла на запалення легень, а тому не може співати. Лікарі наполягають не виступати найближчим часом.

На превеликий жаль, мої найближчі концерти доведеться перенести через поганий стан мого здоров'я. Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але необхідне – на цьому наполягають лікарі. Я обов'язково приїду після реабілітації й співатиму для вас живим і красивим голосом,

– розповіла Ірина Білик.

Артистка подякувала шанувальникам за підтримку й додала, що з нетерпінням чекає їхньої зустрічі.



Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик

Зауважимо, нещодавно в мережі пліткували про можливі стосунки між співачкою та колишнім Ані Лорак. Ірина Білик вже відреагувала на чутки про їхній роман і зізналась, що Мурат – це "приємна людина в її житті".

Що відомо про концерти артистки

У квітні цього року Ірині Білик виповниться 55 років. З цієї нагоди співачка раніше анонсувала ювілейний тур та концерти містами України. Вочевидь, гастролі доведеться перервати.

Перший ювілейний концерт вже відбувся у Харкові, також співачка виступала в Полтаві, Дніпрі та Львові.