Ірина Білик повідомила про серйозну хворобу: "Не маю можливості співати"
- Ірина Білик повідомила про перенесення концертів в Одесі та Черкасах через запалення легень.
- Співачка перебуває на лікуванні, і лікарі заборонили їй виступати найближчим часом.
- Ірина подякувала шанувальникам за підтримку та пообіцяла повернутися після реабілітації.
Українська співачка Ірина Білик розповіла про стан свого здоров'я. Вона зробила важливу заяву щодо майбутніх запланованих концертів.
Ірина Білик повідомила про перенесення найближчих концертів в Одесі та Черкасах і назвала причину. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм артистки.
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Співачка поскаржилась на стан свого здоров'я. Виявилось, що вона захворіла на запалення легень, а тому не може співати. Лікарі наполягають не виступати найближчим часом.
На превеликий жаль, мої найближчі концерти доведеться перенести через поганий стан мого здоров'я. Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але необхідне – на цьому наполягають лікарі. Я обов'язково приїду після реабілітації й співатиму для вас живим і красивим голосом,
– розповіла Ірина Білик.
Артистка подякувала шанувальникам за підтримку й додала, що з нетерпінням чекає їхньої зустрічі.
Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик
Зауважимо, нещодавно в мережі пліткували про можливі стосунки між співачкою та колишнім Ані Лорак. Ірина Білик вже відреагувала на чутки про їхній роман і зізналась, що Мурат – це "приємна людина в її житті".
Що відомо про концерти артистки
У квітні цього року Ірині Білик виповниться 55 років. З цієї нагоди співачка раніше анонсувала ювілейний тур та концерти містами України. Вочевидь, гастролі доведеться перервати.
Перший ювілейний концерт вже відбувся у Харкові, також співачка виступала в Полтаві, Дніпрі та Львові.