2 вересня, 19:50
Ірина Білик показала рідкісні архівні кадри з короткою стрижкою
Основні тези
- Ірина Білик поділилася архівними фотографіями.
- На цих кадрах артистка позувала з короткою стрижкою у незвичному образі.
Українська співачка Ірина Білик впродовж своєї співочої кар'єри неодноразово експериментувала з іміджем. Зокрема, вона показала, який вигляд мала з короткою стрижкою.
Співачка поділилася кадрами з фотосесії, яка була зроблена близько 10 років тому. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ірини Білик.
Так, на фото виконавиця позувала у білій сорочці з краваткою та чорній спідниці. Також вона одягнула колготки в сіточку. Ірині зробили акцентний макіяж очей з чорними стрілками, а ще вона тоді носила коротку стрижку.
У коментарях під цими світлинами фани зазначили, що Ірині дуже личить цей стиль.
- "Я приходила в перукарню і казала: "Мені зачіску, як в Іри Білик"";
- "Неймовірна Ірочка";
- "Яка стильна і гарна Білик. Це щось неймовірне";
- "Ви справжня ікона стилю";
- "Наша Мадонна".
Що відомо про кар'єру Ірини Білик?
- Ірина з дитинства займалася танцями й вже у шість років стала солісткою ансамблю "Сонечко". Вона мріяла про сцену та кар'єру акторки й співачки, але рідні переконували, що без зв'язків у цій сфері пробитися неможливо.
- Прислухавшись до їхніх порад, дівчина деякий час працювала секретаркою у столичному ЖЕКу. Також вона викладала дітям музику, проте 1988 рік став для неї поворотним – Ірина почала створювати власні пісні. Вже наступного року виступила на фестивалі "Червона рута", а згодом приєдналася до гурту "Цей дощ надовго".
- У 1993-му закінчила Державне музичне училище імені Глієра за спеціальністю естрадний вокал. Через два роки артистка презентувала своє перше сольне шоу "Нова»" у Палаці "Україна" та вирушила у всеукраїнський тур. У 1996-му стала учасницею "Таврійських ігор" і здобула почесне звання заслуженої артистки України.
- 2004 року співачка випустила російськомовний альбом "Любовь. Яд", який отримав статус платинового. Її композиції швидко перетворювалися на хіти, а концерти збирали багатотисячну аудиторію прихильників.
- Білик брала участь у різних телевізійних проєктах, як-от "Танці з зірками-2", "Народна зірка", "Зірка+Зірка" та багатьох інших.
- У серпні 2008 року Ірина Білик отримала звання Народної артистки України. Вона до тепер продовжує займатися творчістю. Зокрема, нещодавно презентувала трек про тих, хто чекає рідних з війни додому. Пісня називається "А діти чекають".
- Після початку повномасштабного вторгнення артистка засудила агресію Росії. Вона допомагає ЗСУ й активно зараз займається концертною діяльністю.