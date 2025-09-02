Співачка поділилася кадрами з фотосесії, яка була зроблена близько 10 років тому. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ірини Білик.

Вас також може зацікавити Alena Omargalieva відверто зізналась, чи була криза у стосунках з чоловіком-воїном

Так, на фото виконавиця позувала у білій сорочці з краваткою та чорній спідниці. Також вона одягнула колготки в сіточку. Ірині зробили акцентний макіяж очей з чорними стрілками, а ще вона тоді носила коротку стрижку.

У коментарях під цими світлинами фани зазначили, що Ірині дуже личить цей стиль.

"Я приходила в перукарню і казала: "Мені зачіску, як в Іри Білик"";

"Неймовірна Ірочка";

"Яка стильна і гарна Білик. Це щось неймовірне";

"Ви справжня ікона стилю";

"Наша Мадонна".

Що відомо про кар'єру Ірини Білик?